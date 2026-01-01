Спектакль Маленький принц

Философская сказка-притча Сент-Экзюпери на сцене кукольного театра

Большие гастроли Красноярского театра кукол

Философская сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери о поиске самого себя знакома многим. Она открывает дверь в мир, где возможны любые чудеса. Каждый взрослый когда-то был ребенком, верил в дружбу и любовь, а также в свои фантазии — мечтал о полетах на другие планеты и разговорах с животными и растениями. Однако с взрослением многие теряют это ощущение свободы и способности мечтать.

Герои нашего спектакля — необычная семья, которая ценит своего Маленького принца, находящегося на пороге взросления. Лето закончится, и вскоре он окажется в школе — в непонятном и пугающем мире с новыми правилами.

Поддержка близких в такие моменты играет важную роль. Сказка и игра становятся самым коротким путем к сердцу ребенка и напомнят о важности сохранения внутреннего ребенка в каждом из нас.