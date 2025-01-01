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Кот в сапогах
Билеты от 800₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Детский театр теней 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Бесстрашный герой и всеобщий любимец

Кто способен при помощи одного лишь холщового мешка поймать жирного кролика, чтобы преподнести его на обед самому королю? Кто сумеет уговорить жестокого кровожадного людоеда обратиться в маленькую мышь? Кто, наконец, благодаря уму и находчивости, превратит бедного сына мельника в богатого, любимого принцессой Маркиза де Карабаса? Конечно, это Кот в сапогах!

Тот самый бесстрашный плут и проныра, который, не испугавшись ни людоедов, ни королей, ведет своего хозяина сказочными тропами к счастливой жизни.

Возрождение на сцене

Любимая всеми сказка Шарля Перро, написанная три столетия назад, оживает на сцене Театра теней. Выразительные силуэтные и планшетные куклы, живая актёрская игра и волшебные мелодии Яна Тирсена преображают знакомый с детства сюжет, наполняя его чудесами и приключениями.

Режиссер
Карен Нерсисян
В ролях
Виктор Скрябин
Наталья Голда
Раиса Граневская
Елена Заболотская
Владислав Рябцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
12:00 от 800 ₽
28 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
11:00 от 800 ₽ 13:30 от 800 ₽

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