Спектакль Кот в сапогах

Бесстрашный герой и всеобщий любимец

Кто способен при помощи одного лишь холщового мешка поймать жирного кролика, чтобы преподнести его на обед самому королю? Кто сумеет уговорить жестокого кровожадного людоеда обратиться в маленькую мышь? Кто, наконец, благодаря уму и находчивости, превратит бедного сына мельника в богатого, любимого принцессой Маркиза де Карабаса? Конечно, это Кот в сапогах!

Тот самый бесстрашный плут и проныра, который, не испугавшись ни людоедов, ни королей, ведет своего хозяина сказочными тропами к счастливой жизни.

Возрождение на сцене

Любимая всеми сказка Шарля Перро, написанная три столетия назад, оживает на сцене Театра теней. Выразительные силуэтные и планшетные куклы, живая актёрская игра и волшебные мелодии Яна Тирсена преображают знакомый с детства сюжет, наполняя его чудесами и приключениями.