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Кот в сапогах
Билеты от 600₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Сергей Образцов
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Классический кукольный спектакль по сказке Шарля Перро

Наследство трёх братьев

Трем братьям досталось наследство от отца, но они поделили его несправедливо: старший получил мельницу, средний – осла, а младшего прогнали прочь, бросив вдогонку кота. Однако этот кот оказался не простым, а сказочным…

Начало невероятной истории

Так начинается невероятная история о том, как полезно любить животных и как наивны, порой, даже самые страшные людоеды!

Спектакль для всех возрастов

Этот спектакль подходит всем и каждому: даже самые маленькие дети смогут с удовольствием его смотреть. Родителей особенно порадуют знакомые образы героев. Мама и папа смогут вспомнить этих кукол из своего детства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 600 ₽
14 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 600 ₽

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