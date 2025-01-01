Спектакль Кот в сапогах

Классический кукольный спектакль по сказке Шарля Перро

Наследство трёх братьев

Трем братьям досталось наследство от отца, но они поделили его несправедливо: старший получил мельницу, средний – осла, а младшего прогнали прочь, бросив вдогонку кота. Однако этот кот оказался не простым, а сказочным…

Начало невероятной истории

Так начинается невероятная история о том, как полезно любить животных и как наивны, порой, даже самые страшные людоеды!

Спектакль для всех возрастов

Этот спектакль подходит всем и каждому: даже самые маленькие дети смогут с удовольствием его смотреть. Родителей особенно порадуют знакомые образы героев. Мама и папа смогут вспомнить этих кукол из своего детства!