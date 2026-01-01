Новогодний детский спектакль в ЦСИ «Винзавод»

Спектакль по книге Свена Нурдквиста «Финдус и Механический Дед Мороз» — это история о чудесах, которые происходят тихо, в душе каждого, кто готов их принять. В центре сюжета старик Петсон, который решает исполнить мечту своего любимого кота Финдуса, создавая механического Деда Мороза. Но события развиваются не так, как он планировал, и вскоре Петсон начинает верить в чудеса сам.

Режиссура и творчество

Режиссером спектакля является Елена Лабутина, обладающая не только опытом работы в театре, но и глубоким знанием шведской литературы и культуры. Под руководством актрисы Евгении Горелик она участвовала в ряде русско-шведских проектов. В театре «Домик Фанни Белл» уже успели появиться четыре спектакля, поставленных Еленой Лабутиной по книгам Свена Нурдквиста, каждая премьера получала теплый отклик от зрителей.

Художественное оформление

Художественное оформление спектакля — заслуга Веры Соколовой, выпускницы экспериментального режиссёрско-художественного курса в ГИТИСе. Вера, в соавторстве с художницей Алиной Бровиной, уже успела представить на сцене театра бэби-спектакли «Гусеница» и «Порт».

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории о чудесах, которая выйдет на сцену театра. Откройте для себя мир, где даже самые маленькие мечты могут стать реальностью!