Корсиканка
Киноафиша Корсиканка

Спектакль Корсиканка

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Гришко
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Корсиканка» – новая постановка о Наполеоне

Приглашаем вас на спектакль чешского драматурга Иржи Губача «Корсиканка», также известный как «Адьютантша его императорского величества». Эта пьеса, написанная в 1955 году, уже давно завоевала сердца зрителей своей глубокою тематикой и яркими персонажами.

О драматурге

Иржи Губач, известный чешский драматург и сценарист, до начала своей писательской карьеры работал инженером. После перенесенного заболевания он начал писать и вскоре стал одним из заметных представителей театрального искусства. В своих работах Губач часто затрагивает политические и нравственные вопросы, что делает его произведения актуальными и насыщенными смыслом.

Сюжет пьесы

Действие «Корсиканки» разворачивается в 1819 году на острове Святой Елены, куда был сослан французский император Наполеон Бонапарт. Добровольно сдавшись англичанам, он оказывается в плену, вынужден жить в унизительных условиях и страдать от одиночества. Но однажды на острове появляется Жозефина Понтиу — простая кухарка, которая преодолела более двух тысяч миль по бурному морю, чтобы привезти напоминание о Париже.

Интрига встречи

Император, польщенный визитом незваной гостьи, не догадывается о настоящих причинах ее приезда. Эта встреча станет поворотным моментом в его жизни, заставив его вспомнить о былой славе и задуматься о своем будущем.

Почему стоит увидеть спектакль

«Корсиканка» – это не только историческая драма, но и глубокая психологическая исследование о потерянной власти, одиночестве и поисках смысла жизни. Пьеса поднимает важные вопросы, которые будут актуальны для зрителей всех поколений. Не упустите возможность увидеть эту потрясающую постановку!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 1 ноября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Корсиканка Корсиканка Корсиканка Корсиканка Корсиканка Корсиканка

