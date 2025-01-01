«Корсар», театр НОВАТ

Корабль корсаров терпит кораблекрушение, предводитель — пират Конрад — тяжело ранен. Его находят местные девушки Медора и Гюльнара. Вместе с командой и новыми подругами, Конрад хочет освободить своих друзей от продажи в рабство, но не знает, что друг уже планирует заговор против Конрада. Почему? Конечно же девушки — Медора влюбляется в Конрада.

Это «Пираты Карибского моря» только в балете. Вас ждут битвы на мечах, интриги, предательства и похищение девушек. Если хотите сходить в театр по Пушкинской карте — это отличный вариант.

«Зойкина квартира», Первый театр

Зоя Пельц владеет небольшой московской квартирой, которую она превратила в бордель. Сомнительные личности приходят сюда, чтобы провести время с легкодоступными женщинами. В один из дней в квартире появляется незнакомец, который быстро входит в доверие к Зое. Незнакомец и Зоя становятся друзьями, скоро он начинает управлять её криминальным бизнесом. Но скоро становится понятно, что дело выходит из-под контроля.

Авантюрная пьеса Михаила Булгакова о сладкой, но такой бездушной жизни в столице. Действие перенесено в современность, но, не меняя ни слова, режиссёр делает так, что сюжет смотрится актуально в 2024 году. Ищите билеты на спектакль по Пушкинской карте на сайте театра.

«Анюта», театр НОВАТ

Аня вынуждена выйти замуж за нелюбимого, но состоятельного чиновника, чтобы помочь своей бедной семье. Оказавшись в высшем свете, она быстро превращается из скромной девушки в настоящую светскую львицу. Теперь ей предстоит сделать трудный выбор — между положением в обществе и своей семьёй. Жёсткая драма о потере себя.

Несмотря на довольно пышное оформление, большую массовку и масштабные танцы, сюжет смотрится современно. «Анюта» — повод сходить в театр на балет по Пушкинской карте.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», театр НОВАТ

Королевич Елисей отправляется спасать свою невесту. Он пройдёт через огонь и воду, пообщается с Солнцем и Месяцем, спросит дорогу у Ветра и в итоге найдёт её живущей со семью мужиками. Ладно, шутка. Найдёт её глубоко под горой в хрустальном гробу. Елисею предстоит развеять чары злой колдуньи, что совсем не так просто.

Сказка, о которой нам максимально уныло рассказывали в школе, в этой опере становится эпическим приключением. На сцене творится чёрная магия, выходят семь богатырей, разговаривает зеркало, а на всё смотрит Пушкин и комментирует. Кстати, есть юмор, чтобы купить билеты в театр по Пушкинской карте на Пушкина.