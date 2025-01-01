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Академия смеха
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Спектакль Академия смеха

Постановка
13 трамвай 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эскиз спектакля «Академия смеха» в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Комедия Коки Митани на сцене

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет эскиз спектакля «Академия смеха» — одну из самых известных комедий японского драматурга Коки Митани. В этой пьесе молодой автор обращается к цензору с просьбой разрешить постановку комедии, основанной на трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

Парадоксальный взгляд на творчество

«Академия смеха» — это парадоксальная и остроумная история, исследующая противостояние между несовершенством творческого процесса и глупостью человечества. Спектакль обещает зрителям не только увлекательный сюжет, но и глубокие размышления о природе искусства.

В ролях

В спектакле участвуют артисты Денис Васьков и Денис Ганин. Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 16 лет.

Не пропустите возможность насладиться этой уникальной комедией!

В ролях
Денис Васьков
Денис Ганин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 22 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 600 ₽

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