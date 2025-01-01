Спектакль Академия смеха

Эскиз спектакля «Академия смеха» в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Комедия Коки Митани на сцене

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет эскиз спектакля «Академия смеха» — одну из самых известных комедий японского драматурга Коки Митани. В этой пьесе молодой автор обращается к цензору с просьбой разрешить постановку комедии, основанной на трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

Парадоксальный взгляд на творчество

«Академия смеха» — это парадоксальная и остроумная история, исследующая противостояние между несовершенством творческого процесса и глупостью человечества. Спектакль обещает зрителям не только увлекательный сюжет, но и глубокие размышления о природе искусства.

В ролях

В спектакле участвуют артисты Денис Васьков и Денис Ганин. Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 16 лет.

Не пропустите возможность насладиться этой уникальной комедией!