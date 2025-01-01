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Морфий
Киноафиша Морфий

Спектакль Морфий

Постановка
Театр им. Ленсовета 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказу Булгакова

«Морфий» — одно из самых драматичных произведений Михаила Булгакова, входящее в цикл «Записки юного врача». Эта история разворачивается вокруг врача, который находит дневник своего друга и коллеги, ставшего зависимым от морфия. Через воспоминания и записи дневника автор исследует не только разрушение физическое, но и духовное, что делает этот рассказ не просто медицинской хроникой, а глубоким психологическим исследованием человеческой души.

Тематика спектакля

Булгаков рассматривает постепенный распад личности на фоне невыносимой борьбы с зависимостью. Врач, неспособный противостоять жизненным трудностям и внутренним демонам, медленно и неотвратимо погружается в пропасть саморазрушения. Это не просто история болезни, а трагедия человека, потерявшего контроль над собственной жизнью.

Инсценировка и режиссёрский замысел

Постановка передаёт напряжение и трагизм, присущие булгаковскому тексту. Зрителю предстоит наблюдать за тем, как герой постепенно теряет себя, превращаясь из успешного, талантливого человека в заложника своих слабостей. Основное внимание уделяется внутренней борьбе героя, его отчаянию и одиночеству.

Актуальность

Тема зависимости и разрушения личности актуальна и в наше время. Спектакль «Морфий» заставляет задуматься о хрупкости человеческой психики, о том, как легко можно потерять себя под давлением внешних обстоятельств и внутренних страхов. Это история, которая предупреждает и вызывает сострадание.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — не просто очередная театральная адаптация классического произведения. Это мощная драматическая работа, заставляющая зрителей сопереживать, задумываться о природе человеческой слабости и искать ответы на вопросы, которые Булгаков оставил для каждого из нас.

Режиссер
Евгения Богинская
В ролях
Владислава Пащенко
Иван Шевченко
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 11 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Ретро
16+
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Ретро
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от 1000 ₽
Бесы
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Премьера Драма
Бесы
10 августа в 19:00 БДТ им. Товстоногова
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