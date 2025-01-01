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Coco Chanel
Киноафиша Coco Chanel

Спектакль Coco Chanel

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о Коко Шанель

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, который расскажет о жизни и творчестве великой Коко Шанель. Вы узнаете, как она шла к успеху, какие жертвы приносила на алтарь моды и что вдохновляло её на создание шедевров.

Ода женщинам

Этот спектакль — дань уважения всем женщинам, которые стремятся к красоте и стилю. История Коко, от сиротки до миллионерши, становится объектом изучения модного блогера, который исследует её путь и влияние на мир моды. В каждом слове — любовь к эстетике и красоте.

Команда спектакля

Режиссёр: Алёна Бутылкина
Хореограф: Мария Семушина
Художник по костюмам: Иван Коклюшкин
Художник-технолог: Виолетта Жигалина
Художник по свету: Анна Ермолович

В главной роли

В ролях: Мария Семушина — актриса, которая с невероятной глубиной и чувствительностью передаст историю самой Коко Шанель.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое погрузит вас в мир моды, стиля и вдохновения!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 2000 ₽

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