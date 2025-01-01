Спектакль Coco Chanel

Моноспектакль о Коко Шанель

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, который расскажет о жизни и творчестве великой Коко Шанель. Вы узнаете, как она шла к успеху, какие жертвы приносила на алтарь моды и что вдохновляло её на создание шедевров.

Ода женщинам

Этот спектакль — дань уважения всем женщинам, которые стремятся к красоте и стилю. История Коко, от сиротки до миллионерши, становится объектом изучения модного блогера, который исследует её путь и влияние на мир моды. В каждом слове — любовь к эстетике и красоте.

Команда спектакля

Режиссёр: Алёна Бутылкина

Хореограф: Мария Семушина

Художник по костюмам: Иван Коклюшкин

Художник-технолог: Виолетта Жигалина

Художник по свету: Анна Ермолович

В главной роли

В ролях: Мария Семушина — актриса, которая с невероятной глубиной и чувствительностью передаст историю самой Коко Шанель.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое погрузит вас в мир моды, стиля и вдохновения!