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Преступление. Наказание?
Киноафиша Преступление. Наказание?

Спектакль Преступление. Наказание?

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу «Преступление. Наказание?» в Петербурге

Приглашаем вас окунуться в мир Фёдора Достоевского с уникальным иммерсивным шоу «Преступление. Наказание?». Это постановка, которая заставит вас переосмыслить все и станет настоящим испытанием для вашей души.

Погружение в трагедию

В этом спектакле зрители не просто наблюдают за происходящим на сцене, а становятся его частью. Грань между добром и злом становится размытой, и каждый из вас может оказаться на месте Раскольникова, переживая его внутренние конфликты и моральные дилеммы.

Что вас ждет?

  • Уникальная атмосфера, создающая ощущение присутствия в Петербурге XIX века.
  • Интерактивные элементы, позволяющие зрителям влиять на развитие сюжета.
  • Глубокая проработка персонажей, которые заставят вас задуматься о собственных ценностях и выборах.

Факты о спектакле

«Преступление. Наказание?» — это не просто театральная постановка, а настоящая философская экскурсия, основанная на классическом произведении Достоевского. Режиссером спектакля выступает известный театральный деятель, который уже успел завоевать признание на международной арене.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего приключения! Билеты доступны для покупки на официальном сайте театра.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽ 20:30 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽ 20:30 от 1020 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

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16+
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1 августа в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
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18+
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21 августа в 19:00 Небольшой драматический театр
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