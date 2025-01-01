Спектакль Коппелия

«Коппелия» – новый балет в репертуаре Театра балета классической хореографии

Постановка будет представлена в честь 35-летия основания коллектива. Премьера спектакля состоится 15 мая 2025 года. Этот лёгкий и увлекательный балет, наполненный юмором и праздничной атмосферой, подарит зрителям отличное настроение и истинное наслаждение балетной классикой.

История балета и его музыкальное сопровождение

«Коппелия» – комический балет, музыка для которого была написана французским композитором Лео Делибом, а постановка была создана Артюром Сен-Леоном. Премьера спектакля состоялась 25 мая 1870 года в Парижской опере.

Основой сюжета стала новелла Гофмана

В основе сюжета балета лежит новелла знаменитого немецкого писателя-романтика и музыканта Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» (1817), рассказывающая историю о юноше, который влюбляется в механическую куклу, созданную искусным мастером Коппелиусом. Однако в балете мистическая составляющая была почти полностью отброшена, и либреттисты создали занимательную комедию, сосредоточенную на мимолетной ссоре и примирении влюбленных – Сванильды и Франца.