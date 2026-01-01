KONKRETIKA ОПЕН-ЭЙР
18+
О концерте

Эксклюзивный концерт независимых рэп-исполнителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится уникальный концерт, который соберет на одной сцене ярких представителей независимой рэп-сцены, ставших символами русского андеграунда. Это событие станет настоящим праздником для поклонников аутентичного и мощного рэпа.

Лайнап исполнителей

В программе концерта выступят:

  • Словетский
  • 4K
  • Восточный округ
  • Школьник и Бау
  • Metox
  • Brick Bazuka
  • Pastor
  • Napas
  • Полумягкие
  • Леша Маэстро
  • Тото
  • Витя Матанга
  • Виталя Джа
  • Gipsy King
  • Midiblack
  • Roosmalah

Кроме того, зрителей ожидает выступление секретного гостя, подробности о котором станут известны лишь на концерте. Это добавит интриги и заинтригует фанатов.

Событие для ценителей

Концерт обещает стать важным событием для всех, кто ценит настоящую культуру русского рэпа. Не упустите возможность увидеть своих любимых исполнителей вживую и стать частью уникальной музыкальной атмосферы.

Июль
11 июля суббота
20:30
Cuba Beach Club Екатеринбург, Б.Конный полуостров, 6
от 2600 ₽

