Новогодняя Танцплощадка: дискотека 80х-90х
Новогодняя Танцплощадка: дискотека 80х-90х

18+
О концерте

Новогодняя дискотека в клубе «Свобода»

В клубе «Свобода» состоится новогодняя дискотека, посвящённая золотым хитам 80-х и 90-х годов. В программе вечеринки — песни таких легендарных исполнителей, как Boney M, Modern Talking, Ласковый Май и Руки Вверх.

Эта атмосфера будет наполнена беззаботностью и теплом, напоминая о лучших дискотечных вечерах прошлого. Событие станет настоящим праздником для тех, кто ностальгирует по музыке своего детства и юности.

Специальные предложения

Первым гостям, пришедшим до полуночи, будет предложен бокал игристого в знак приветствия. Это отличный способ начать вечер с хорошим настроением.

Для кого это событие?

Дискотека идеально подойдёт тем, кто хочет вспомнить проверенные временем хиты и насладиться атмосферой свободы и веселья. Не упустите возможность отметить Новый год в компании любимых мелодий!

Январь
10 января суббота
23:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12

