Что у вас случилось?

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О концерте/спектакле

Большой концерт в Краснодаре: Терапевтически-юмористическое шоу

Приглашаем вас на уникальное событие — терапевтически-юмористическое шоу, которое пройдет в Краснодаре! Это не просто концерт, а настоящая театральная терапия, способная поднять настроение и подарить яркие эмоции.

Что вас ждет?

В программе концерта — невероятные выступления комиков, которые с помощью юмора помогут вам взглянуть на повседневные проблемы с другой стороны. Зрители смогут не только посмеяться, но и получить полезные советы по улучшению качества жизни.

Специальные гости

На сцене выступят известные комики и артисты, которые уже зарекомендовали себя в мире театра и юмора. Каждый из них обладает уникальным стилем и харизмой, что делает каждое выступление неповторимым.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Успейте забронировать места, так как количество билетов ограничено!

Финальные аккорды

Это шоу — идеальный способ провести вечер с друзьями или близкими. Подготовьтесь к тому, чтобы не только смеяться, но и задуматься о важном. Не пропустите шанс стать частью этого удивительного мероприятия в Краснодаре!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 августа
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
18:00 от 800 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

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Серенада летнего вечера
14 августа в 19:00 Дворец искусств «Премьера»
Билеты
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