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Концерт-съемка — Телепремия «Города России»
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Киноафиша Концерт-съемка — Телепремия «Города России»

Концерт-съемка — Телепремия «Города России»

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Ежегодная телепремия «Города России» - музыкально-хореографический спектакль года

В концерте примут участие звёзды российской эстрады и шансона. Артисты выступят в совместных шоу-номерах с талантливыми авторами песен и коллективами, ставшими победителями национального отборочного тура телепроекта. Все они будут награждены эксклюзивной статуэткой за особые достижения в искусстве.

Уникальная концепция

Главная особенность проекта заключается в возможности для артистов из разных городов страны выступать дуэтом со знаменитыми исполнителями. Среди участников - лауреаты премии «Шансон года»: Ольга Алмазова, Михаил Барский, Николай Орловский, Рада Рай и многие другие. Также выступят народные любимцы - Юрий и Владимир Торсуевы, королева диско - Наталья Гулькина, а также ВИА «Поющие сердца» и ВИА «Красные маки».

Номинанты и участники

В этом году номинантами телепремии стали артисты из 50 регионов России, среди которых:

  • Ансамбль солистов и хор «Города России»
  • Дуэт «Родники России» - Т. Огнева и А. Сальников
  • Ансамбль «Изюминка»
  • Театр-студия «Грация»
  • И многие другие талантливые исполнители.

Телетрансляция

Концерт будет транслироваться на первом российском национальном канале, что позволит охватить 75-миллионную аудиторию телезрителей. Каждый номер обещает удивлять своей креативностью и масштабностью.

Ждём встречи с вами, дорогие и любимые зрители!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
17:00

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