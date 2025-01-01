Концерт-съемка — Телепремия «Города России»

Ежегодная телепремия «Города России» - музыкально-хореографический спектакль года

В концерте примут участие звёзды российской эстрады и шансона. Артисты выступят в совместных шоу-номерах с талантливыми авторами песен и коллективами, ставшими победителями национального отборочного тура телепроекта. Все они будут награждены эксклюзивной статуэткой за особые достижения в искусстве.

Уникальная концепция

Главная особенность проекта заключается в возможности для артистов из разных городов страны выступать дуэтом со знаменитыми исполнителями. Среди участников - лауреаты премии «Шансон года»: Ольга Алмазова, Михаил Барский, Николай Орловский, Рада Рай и многие другие. Также выступят народные любимцы - Юрий и Владимир Торсуевы, королева диско - Наталья Гулькина, а также ВИА «Поющие сердца» и ВИА «Красные маки».

Номинанты и участники

В этом году номинантами телепремии стали артисты из 50 регионов России, среди которых:

Ансамбль солистов и хор «Города России»

Дуэт «Родники России» - Т. Огнева и А. Сальников

- Т. Огнева и А. Сальников Ансамбль «Изюминка»

Театр-студия «Грация»

И многие другие талантливые исполнители.

Телетрансляция

Концерт будет транслироваться на первом российском национальном канале, что позволит охватить 75-миллионную аудиторию телезрителей. Каждый номер обещает удивлять своей креативностью и масштабностью.

Ждём встречи с вами, дорогие и любимые зрители!