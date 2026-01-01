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МультОРГАН. Музыка Диснея и Союзмультфильма на органе
Билеты от 700₽
Киноафиша МультОРГАН. Музыка Диснея и Союзмультфильма на органе

МультОРГАН. Музыка Диснея и Союзмультфильма на органе

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыка из любимых мультфильмов на органе

В Доме музыки пройдет уникальный концерт «МультОРГАН» с участием органиста Тимура Халиуллина. В программе прозвучат самые запоминающиеся мелодии из известных мультфильмов и кинофильмов.

Знакомые мотивы на органе

Зрители смогут услышать музыку из легендарных мультфильмов, таких как «Том и Джерри», «Русалочка», «Король лев» и «Розовая пантера». Также в программе будут представлены композиции из «Фиксиков», «Незнайки на Луне», «Бременских музыкантов», «Пиратов Карибского моря» и «Гарри Поттера».

Для всех любителей музыки

Концерт обещает стать не только настоящим музыкальным событием, но и привлечет внимание как поклонников классической музыки, так и любителей мультфильмов. Не упустите возможность насладиться волшебными мелодиями на органе!

Купить билет на концерт МультОРГАН. Музыка Диснея и Союзмультфильма на органе

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Октябрь
4 октября воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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