МультОРГАН. Музыка Диснея и Союзмультфильма на органе

Музыка из любимых мультфильмов на органе

В Доме музыки пройдет уникальный концерт «МультОРГАН» с участием органиста Тимура Халиуллина. В программе прозвучат самые запоминающиеся мелодии из известных мультфильмов и кинофильмов.

Знакомые мотивы на органе

Зрители смогут услышать музыку из легендарных мультфильмов, таких как «Том и Джерри», «Русалочка», «Король лев» и «Розовая пантера». Также в программе будут представлены композиции из «Фиксиков», «Незнайки на Луне», «Бременских музыкантов», «Пиратов Карибского моря» и «Гарри Поттера».

Для всех любителей музыки

Концерт обещает стать не только настоящим музыкальным событием, но и привлечет внимание как поклонников классической музыки, так и любителей мультфильмов. Не упустите возможность насладиться волшебными мелодиями на органе!