Николай Басков
Билеты от 2000₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Юбилейное шоу Николая Баскова в Live Арена

Приглашаем вас на грандиозный юбилейный концерт Николая Баскова, который состоится в Live Арена! В этот вечер Золотой голос России представит эксклюзивную программу, объединяющую премьеры и любимые хиты, ставшие неотъемлемой частью музыкальной истории.

Блистательная карьера

Вот уже более 30 лет Николай Басков блистает на сцене, пройдя яркий творческий путь, полный вдохновения и блестящих побед. Его юбилейное шоу — это воплощение высокого качества, где каждая деталь продумана до совершенства.

Впечатляющая атмосфера

Симфонический оркестр под управлением маэстро Юрия Медяника и шоу-балет создадут атмосферу торжества, красоты и эмоций. Зал наполнится энергией живого исполнения и артистизма.

Идеальные условия для зрителей

Современная площадка Live Арена обеспечит великолепную акустику, эффектное визуальное оформление и комфорт мирового уровня. Каждый зритель почувствует себя частью большого музыкального спектакля, где голос, музыка и сценическое действие соединяются в единую гармонию.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать свидетелем одного из самых ярких и ожидаемых концертов года — вечера, который станет настоящим праздником искусства и вдохновения!

Николай Басков
Октябрь
15 октября четверг
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2000 ₽

Николай Басков Николай Басков Николай Басков Николай Басков Николай Басков Николай Басков Николай Басков Николай Басков

