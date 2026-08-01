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Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин
Билеты от 4500₽
Киноафиша Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин

Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин

6+
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте

Музыка великих композиторов на сцене Петровского путевого дворца

Приглашаем вас на концерт, в программе которого собраны самые известные произведения великих композиторов. Эти музыкальные шедевры родились под влиянием разнообразных обстоятельств и литературных образов, а также стали объектом множества мифов и историй. Но объединяет их одно — гений создателей и безграничная любовь слушателей.

Исполнители вечера

Концерт не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей. На сцене выступят:

  • Татьяна Ланская — сопрано, лауреат международных конкурсов,
  • Камерный оркестр «Академия русской музыки»,
  • Художественный руководитель и дирижёр Иван Никифорчин — лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Программа концерта

В рамках концерта можно будет услышать произведения:

  • А. Вивальди,
  • Г.Ф. Гендель,
  • В.А. Моцарт,
  • Ф. Шуберт,
  • П. Чайковский.

Эта музыка, осмысленная и наполненная душой, продолжает вдохновлять исполнителей и зрителей на протяжении веков. Это ваш шанс стать частью этого музыкального наследия.

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин

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Август
23 августа воскресенье
17:00
Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский просп., 40
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