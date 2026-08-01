Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин

Приглашаем вас на концерт, в программе которого собраны самые известные произведения великих композиторов. Эти музыкальные шедевры родились под влиянием разнообразных обстоятельств и литературных образов, а также стали объектом множества мифов и историй. Но объединяет их одно — гений создателей и безграничная любовь слушателей.
Концерт не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей. На сцене выступят:
В рамках концерта можно будет услышать произведения:
Эта музыка, осмысленная и наполненная душой, продолжает вдохновлять исполнителей и зрителей на протяжении веков. Это ваш шанс стать частью этого музыкального наследия.