Концерт при свечах. Дирижирует Иван Никифорчин

Музыка великих композиторов на сцене Петровского путевого дворца

Приглашаем вас на концерт, в программе которого собраны самые известные произведения великих композиторов. Эти музыкальные шедевры родились под влиянием разнообразных обстоятельств и литературных образов, а также стали объектом множества мифов и историй. Но объединяет их одно — гений создателей и безграничная любовь слушателей.

Исполнители вечера

Концерт не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей. На сцене выступят:

Татьяна Ланская — сопрано, лауреат международных конкурсов,

Камерный оркестр «Академия русской музыки»,

Художественный руководитель и дирижёр Иван Никифорчин — лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Программа концерта

В рамках концерта можно будет услышать произведения:

А. Вивальди,

Г.Ф. Гендель,

В.А. Моцарт,

Ф. Шуберт,

П. Чайковский.

Эта музыка, осмысленная и наполненная душой, продолжает вдохновлять исполнителей и зрителей на протяжении веков. Это ваш шанс стать частью этого музыкального наследия.