Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Обыкновенное чудо Евгения Шварца
Билеты от 400₽
6+
О концерте

Музыкальные приключения по сказкам Шварца

Приглашаем вас на уникальный концерт, который проведет российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением дирижера Сергея Скрипки. В программе — музыка и песни из любимых фильмов, созданных по сценарию выдающегося советского драматурга и писателя Евгения Шварца.

Звучание сказок на сцене

Слушатели смогут насладиться звуковыми сочинениями из знаменитых фильмов, таких как «Золушка», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», «Снежная королева» и «Марья-искусница». Эти произведения известны не только чудесным сюжетом, но и незабываемой музыкой, которая способна перенести зрителя в мир фантазий и волшебства.

О дирижере

Сергей Скрипка — талантливый дирижер, известный своими интерпретациями музыкального наследия, изумляющего зрителей своей энергией и выразительностью. Его опыт и мастерство делают каждый концерт незабываемым событием.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое наполнит ваш вечер волшебством и атмосферой добрых сказок. Ждем вас на нашем концерте!

Апрель
3 апреля суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

