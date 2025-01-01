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Оркестр CAGMO. Симфония Lineage 2
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Lineage 2

Оркестр CAGMO. Симфония Lineage 2

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир Lineage 2

CAGMO представляет уникальную симфоническую программу, основанную на легендарной игре «Симфония Линейдж 2». За два десятилетия существования этой культовой MMORPG, несколько поколений игроков по всему миру сохранили в своих сердцах незабываемый саундтрек, который теперь оживет на сцене.

Эпические произведения виртуальных королевств

В исполнении большого состава оркестра и хора CAGMO зрителям будут представлены уже полюбившиеся эпические композиции, отражающие атмосферу виртуальных королевств Адена и Грации. Каждая мелодия передаст настроение своей локации, погружая всех поклонников в сказочную атмосферу игры.

Завораживающее музыкальное путешествие

Это выступление обещает стать увлекательным музыкальным путешествием по фэнтезийным мирам. Зрителей ждут не только знакомые мелодии, но и элементы этнической музыки, которые добавят особую атмосферу и сделают концерт незабываемым.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в мир Lineage 2 через музыку! Билеты уже в продаже, и интерес к мероприятию растет с каждым днем. Убедитесь, что вы не пропустите этот волшебный вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 3300 ₽

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