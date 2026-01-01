Концерт «По волне моей памяти»

Вечер арт-рок музыки: возвращение к творчеству Давида Тухманова

Малая сцена театра приглашает зрителей на уникальный арт-рок-концерт, посвященный творчеству композитора Давида Тухманова. В этот вечер молодые артисты и музыканты поднимут с потерь культовую пластинку По волне моей памяти.

Искусство и Влияние

Выпущенный в 1976 году, этот альбом стал первым продюсерским проектом в СССР, изменившим мир поп-музыки. По волне моей памяти не только ознакомил советских слушателей с новыми вокальными именами, но и представил новый жанр – арт-рок. Это был глоток свежего воздуха для зрителей, оказавшихся в застое 70-х.

Новая Аранжировка

В программе вечера прозвучат десять композиций из легендарного альбома в новой аранжировке. Зрители смогут услышать воспоминания современников Давида Тухманова о выходе пластинки. Эти истории будут воспроизведены артистами театра в технике вербатим, что придаст выступлению особую аутентичность.

Звуковое Открытие

«Музыкальным позвоночником вечера станет более смелое, более роковое звучание альбома. Мы возвращаем рок-баллады Тухманова к изначальной версии, свободной от звуковых компромиссов советского времени», – отмечает музыкальный руководитель постановки Алла Тарасова. По её словам, драматические артисты, бережно относящиеся к текстам, внесут в звучание новые краски и эмоции.

Не пропустите эту уникальную возможность насладиться творчеством одного из величайших композиторов СССР и стать частью незабываемого музыкального вечера!