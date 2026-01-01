Симфония Геншин Импакт. Оркестр CAGMO
Билеты от 3300₽
Возраст 6+
О концерте

Новый формат концерта симфонического оркестра CAGMO

Концертная программа оркестра CAGMO «Симфония Геншин Импакт» претерпела интересные изменения. Теперь первый акт включает в себя лучшие композиции, знакомые поклонникам Тейвата, а второй акт будет посвящён произведениям новых земель.

Симфонический оркестр и хор CAGMO проведут зрителей по различным регионам, включая Мондштадт, Ли Юэ, Инадзуму, Сумеру, Фонтейн и Натлан. Также будет возможность познакомиться с новыми и таинственными землями — Нод-Краем и Снежной.

Уникальная оркестровая палитра

В основе концерта лежат произведения талантливого китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). Оркестровая палитра, богатая разнообразием инструментов — от японских барабанов тайко до индийского ситара, — в сочетании с мощным звучанием хора создаст незабываемый музыкальный образ каждого региона Тейвата.

Следите за анонсами

Не упустите возможность ощутить магию музыкального мира Genshin Impact вместе с оркестром CAGMO! Треклист концерта будет объявлен позднее, так что следите за обновлениями.

Ноябрь
18 ноября среда
20:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 3300 ₽
В других городах
Ноябрь
10 ноября вторник
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 3000 ₽

