Музыка Ирины Понаровской в сердце столицы

Популярная певица Ирина Понаровская выступит с уникальным концертом в любимом многими баре «Петтер». Это заведение славится своей камерной атмосферой, идеально подходящей для музыкальных вечеров.

Атмосфера и гастрономия

Приятное оформление зала, отличная подборка вин и гастрономические шедевры от шеф-повара создадут атмосферу уюта и комфорта. Посетители смогут не только насладиться музыкой, но и порадовать себя изысканными блюдами.

Прикосновение к прекрасному

Не упустите возможность прикоснуться к искусству и ощутить магию живого выступления. Концерт Ирины Понаровской станет настоящим подарком для всех ценителей прекрасной музыки!

До встречи на концерте!