Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ирина Понаровская
Билеты от 9500₽
Киноафиша Ирина Понаровская

Ирина Понаровская

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Музыка Ирины Понаровской в сердце столицы

Популярная певица Ирина Понаровская выступит с уникальным концертом в любимом многими баре «Петтер». Это заведение славится своей камерной атмосферой, идеально подходящей для музыкальных вечеров.

Атмосфера и гастрономия

Приятное оформление зала, отличная подборка вин и гастрономические шедевры от шеф-повара создадут атмосферу уюта и комфорта. Посетители смогут не только насладиться музыкой, но и порадовать себя изысканными блюдами.

Прикосновение к прекрасному

Не упустите возможность прикоснуться к искусству и ощутить магию живого выступления. Концерт Ирины Понаровской станет настоящим подарком для всех ценителей прекрасной музыки!

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 января
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽
21 мая
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽
24 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽
17 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
19 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
24 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Музыкальное лото в Москве
0+
Эстрада
Музыкальное лото в Москве
28 августа в 20:00 Давай лама
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше