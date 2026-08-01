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Концерт на крыше. Романтический джаз: Синатра и Армстронг
Киноафиша Концерт на крыше. Романтический джаз: Синатра и Армстронг

Концерт на крыше. Романтический джаз: Синатра и Армстронг

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт на крыше арт-пространства Zarenkov Gallery

На крыше арт-пространства «Zarenkov Gallery» состоится концерт, который откроет летний сезон выступлений команды Imayc в историческом центре Санкт-Петербурга. В программе — хиты Фрэнка Синатры и Луи Армстронга в исполнении джаз-бэнда с фортепиано, саксофоном, контрабасом и ударными.

Эта новая площадка — настоящая находка для любителей живописи и музыки. Открытая в 2022 году, «Zarenkov Gallery» уже привлекла множество зрителей своей уникальной атмосферой.

Музыкальная программа

Сегодня для вас прозвучит потрясающая концертная программа. В виртуозном исполнении настоящего джаз-бэнда с участием фортепиано, саксофона, контрабаса и ударных будут исполнены хиты из репертуара Фрэнка Синатры и Луи Армстронга.

Погрузитесь в мир утонченного джаза, который излучал магию старых дымных клубов Америки. В этот вечер вы не просто насладитесь концертной программой, но и перенесетесь в золотую эпоху американской музыки.

Песни, которые прозвучат на концерте

Фрэнк Синатра:

  • Fly Me To The Moon
  • Strangers in the Night
  • I Love You Baby
  • What is This Thing Called Love
  • New York, New York
  • The Shadow of Your Smile
  • Over and Over
  • Sway
  • Moon River
  • Night and Day

Луи Армстронг:

  • Go Down Moses
  • Hello Dolly
  • What a Wonderful World
  • C’est Si Bon
  • Cheek to Cheek
  • Summertime
  • La Vie En Rose
  • Ain’t Misbehavin’
  • When the Saints Go Marching In
  • St. James Infirmary

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом/скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Купить билет на концерт Концерт на крыше. Романтический джаз: Синатра и Армстронг

Помощь с билетами
В других городах
Август
30 августа воскресенье
15:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
от 1600 ₽

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