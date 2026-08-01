Концерт на крыше. Романтический джаз: Синатра и Армстронг

Концерт на крыше арт-пространства Zarenkov Gallery

На крыше арт-пространства «Zarenkov Gallery» состоится концерт, который откроет летний сезон выступлений команды Imayc в историческом центре Санкт-Петербурга. В программе — хиты Фрэнка Синатры и Луи Армстронга в исполнении джаз-бэнда с фортепиано, саксофоном, контрабасом и ударными.

Эта новая площадка — настоящая находка для любителей живописи и музыки. Открытая в 2022 году, «Zarenkov Gallery» уже привлекла множество зрителей своей уникальной атмосферой.

Музыкальная программа

Сегодня для вас прозвучит потрясающая концертная программа. В виртуозном исполнении настоящего джаз-бэнда с участием фортепиано, саксофона, контрабаса и ударных будут исполнены хиты из репертуара Фрэнка Синатры и Луи Армстронга.

Погрузитесь в мир утонченного джаза, который излучал магию старых дымных клубов Америки. В этот вечер вы не просто насладитесь концертной программой, но и перенесетесь в золотую эпоху американской музыки.

Песни, которые прозвучат на концерте

Фрэнк Синатра:

Fly Me To The Moon

Strangers in the Night

I Love You Baby

What is This Thing Called Love

New York, New York

The Shadow of Your Smile

Over and Over

Sway

Moon River

Night and Day

Луи Армстронг:

Go Down Moses

Hello Dolly

What a Wonderful World

C’est Si Bon

Cheek to Cheek

Summertime

La Vie En Rose

Ain’t Misbehavin’

When the Saints Go Marching In

St. James Infirmary

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом/скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!