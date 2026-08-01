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Duo Organistae – Duo Organa
Киноафиша Duo Organistae – Duo Organa

Duo Organistae – Duo Organa

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт органной музыки в Лютеранской церкви Святого Михаила

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, в программе которого представлены великие композиторы: Георг Муффат, Дитрих Букстехуде, Иоганн Себастьян Бах, Антонио Солер, Франц Шуберт, Иоганнес Брамс, Йозеф Габриэль фон Райнбергер, Михаил Таривердиев и Арво Пярт. Исполнителями вечера станут лауреаты органных конкурсов и фестивалей Анна Черникова и Дарья Левитская.

Звуки эпохи

Концерт начнется с монументального барокко. Вы услышите изысканную токкату Георга Муффата, строгую полифонию Дитриха Букстехуде и ансамблевое переложение музыки Иоганна Себастьяна Баха. Эпоху классицизма представит виртуозный концерт испанца Антонио Солера, создавшего музыку для захватывающего диалога исполнителей.

Романтические мелодии

На романтическом блоке вечера вы познакомитесь с тонкой лирикой органа. Музыка Франца Шуберта и Нильса Гаде будет чередоваться с сольными произведениями Иоганнеса Брамса, раскрывая разнообразие звучания инструмента.

Философия Новейшего времени

В финальной части концерта прозвучат произведения Микаэла Таривердиева и Арво Пярта, исследующие философские аспекты новой эпохи. Кульминацией станет масштабное сольное сочинение Йозефа Габриэля фон Райнбергера, демонстрирующее всю могущественную красоту «Короля инструментов».

Исполнители вечера

Анна Черникова: Лауреат II степени Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей «Лествица мастерства» и I степени Международного конкурса-фестиваля «Невские сезоны». Она также стала лауреатом III степени Всероссийского молодежного фестиваля-конкурса им. профессора Н.И. Оксентян и II степени Всероссийского фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая лира».

Дарья Левитская: Лауреат II степени Всероссийского фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая лира».

Не упустите возможность насладиться органной музыкой в уникальном формате, где инструмент выступит как в сольных, так и в ансамблевых произведениях, а также насладиться величественным звучанием органа в атмосферном пространстве Лютеранской церкви Святого Михаила.

Купить билет на концерт Duo Organistae – Duo Organa

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
20:00
Лютеранская церковь Святого Михаила Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 18б
от 1000 ₽

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