Иммерсивные концерты в Петрикирхе предлагают уникальное восприятие органной музыки через современный видеомэппинг. Архитектурные элементы зала превращаются в экран, на котором разворачивается синхронизированная с музыкой визуальная партитура. Каждая композиция обретает собственную визуальную динамику.
Игра светом и звуком создает эффект полного взаимодействия с пространством. Своды и стены, некогда белые, наполняются звуками и красками. Центральное место занимает орган, в то время как добавление дополнительных инструментов расширяет спектр звучания.
Этот формат концерта объединяет историческую архитектуру и современные технологии, предлагая зрителям целостный аудиовизуальный опыт. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что места с ограниченной видимостью имеют стоимость 599 рублей.
В концерте 20 апреля выступят:
Обратите внимание, что программа концерта может быть изменена, включая состав артистов. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием!