Иммерсивные концерты в Петрикирхе: звуки и свет

Иммерсивные концерты в Петрикирхе предлагают уникальное восприятие органной музыки через современный видеомэппинг. Архитектурные элементы зала превращаются в экран, на котором разворачивается синхронизированная с музыкой визуальная партитура. Каждая композиция обретает собственную визуальную динамику.

Игра светом и звуком создает эффект полного взаимодействия с пространством. Своды и стены, некогда белые, наполняются звуками и красками. Центральное место занимает орган, в то время как добавление дополнительных инструментов расширяет спектр звучания.

Этот формат концерта объединяет историческую архитектуру и современные технологии, предлагая зрителям целостный аудиовизуальный опыт. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что места с ограниченной видимостью имеют стоимость 599 рублей.

Исполнители и программа

В концерте 20 апреля выступят:

Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органистка-виртуоз и композитор, лауреат международных конкурсов в Финляндии, Эстонии, Германии и Швейцарии. Член Союза композиторов России и Союза композиторов Евразии.

(орган) — известная петербургская органистка-виртуоз и композитор, лауреат международных конкурсов в Финляндии, Эстонии, Германии и Швейцарии. Член Союза композиторов России и Союза композиторов Евразии. Трио "AmariTrio" — музыкальный коллектив, состоящий из виртуозов, призеров международных фестивалей и конкурсов, активно выступающий на популярных сценах России и Европы: Марина Николя (фортепиано) — талантливая петербургская пианистка, лауреат международных конкурсов в Италии. Она является стипендиаткой нескольких фондов и активно концертирует. Мария Гейльман (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов и участница мастер-классов. Антон Борисов (скрипка) — также выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат конкурсов и артист АСО Санкт-Петербургской филармонии.

— музыкальный коллектив, состоящий из виртуозов, призеров международных фестивалей и конкурсов, активно выступающий на популярных сценах России и Европы:

Обратите внимание, что программа концерта может быть изменена, включая состав артистов. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием!