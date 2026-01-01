Концерт в Центре оперного пения Галины Вишневской

Центр Оперного Пения Галины Вишневской приглашает на концерт камерной вокальной музыки. В программе прозвучат романсы П.И. Чайковского в исполнении студентов Центра. За клавишами фортепиано будет лауреат международных конкурсов Валерия Петрова.

Этот концерт станет началом цикла «Камерная вокальная музыка из репертуара Галины Вишневской». На протяжении четверти века Вишневская выступала на камерной сцене вместе с мужем Мстиславом Ростроповичем, который стал её бессменным пианистом-аккомпаниатором с 1960 года. Их совместные концерты и записи всегда высоко оценивались как критиками, так и публикой.

Дуэт Вишневской и Ростроповича был одним из самых ярких артистических содружеств в мире. Артисты совместно составляли свои концертные программы, отдавая предпочтение русским композиторам. На известных сценах мира звучали романсы Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Стравинского и Прокофьева.

В выдающуюся коллекцию ее выступлений входят произведения современных композиторов, посвящённые Галине Вишневской, такие как вокальные циклы Шостаковича «Сатиры» и «Семь стихотворений Александра Блока», а также Бриттена «Эхо поэта», Вайнберга «Старые письма» и Бориса Чайковского «Лирика Пушкина».

Галина Павловна Вишневская щедро делила свой богатый опыт с учениками Центра Оперного Пения. Предстоящий цикл концертов камерной вокальной музыки предоставляет уникальную возможность прикоснуться к выдающимся образцам наследия русской музыкальной культуры.