TRUEтень
TRUEтень

TRUEтень

16+
Возраст 16+

О концерте

Большой сольный концерт — все главные хиты и новые песни

Настало время для яркого выступления, которое нельзя пропустить! На сцене прозвучат как известные хиты, так и новые песни, что сделает этот концерт незабываемым событием для всех любителей музыки.

Обратите внимание, что для входа на концерт может потребоваться предъявить оригинал паспорта. Это мера безопасности, которая поможет обеспечить комфорт и защищенность зрителей.

Концерт продлится приблизительно 1,5 часа. Однако, стоит учитывать, что расписание может меняться в одностороннем порядке в случае форс-мажорных ситуаций. Мы рекомендуем заранее проверять информацию о выступлении, чтобы быть уверенными в актуальности расписания.

Выступление артиста состоится в календарный день концерта, так что готовьтесь к вечеру, полному музыки и эмоций!

В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
20:00
Baker Street Красноярск, Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь»
от 2500 ₽
6 марта пятница
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 2240 ₽
8 марта воскресенье
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 2500 ₽
21 марта суббота
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2500 ₽
3 апреля пятница
20:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 2500 ₽
5 апреля воскресенье
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2500 ₽
24 апреля пятница
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2500 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 2000 ₽

