Технология
О концерте

Концерт группы «Технология» в баре «Петтер»

30 января в 22:00 популярная группа «Технология» выступит с концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это уникальное мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки.

Камерная атмосфера

Бар «Петтер» известен своей уютной атмосферой, которая идеально подходит для того, чтобы погрузиться в мир музыки. Приятное оформление зала создает особое настроение, позволяя зрителям насладиться выступлением на максимум.

Гастрономические удовольствия

Посетители смогут не только насладиться живой музыкой, но и попробовать лучшие вина и гастрономию от шеф-повара. Каждый гость найдет что-то по своему вкусу, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите шанс!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Не пропустите шанс стать частью прекрасного вечера!

До встречи на концерте!

Январь
30 января пятница
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽

