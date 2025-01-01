Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комедия VS Таро
Киноафиша Комедия VS Таро

Комедия VS Таро

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийное шоу с гаданием на таро

Что получится, если соединить мистику карт Таро и искромётный юмор? «Комедия VS Таро» — это уникальное шоу, где вам предскажут будущее и ответят на любые вопросы с помощью карт, но при этом каждый ответ будет сопровождаться яркими шутками и смехом. Взаимодействие мистики и комедии создаст непринуждённую и весёлую атмосферу, где вы примете свою судьбу с улыбкой.

Кто в шоу?

Вас ждёт профессиональный таролог Дмитрий, предсказания которого всегда удивляют точностью. А компания юмористов из Stand-up сообщества Comedy Stuff добавит в это магическое действо смеха. Эти ребята уже заслужили признание не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России, выступая на крупнейших площадках и даже на таких каналах, как ТНТ.

Для кого?

Шоу идеально подойдёт для тех, кто:

  • любит искренний и качественный юмор;
  • уже побывал на всех стендап-шоу, но жаждет новых эмоций;
  • интересуется картами Таро и хочет заглянуть в будущее.

Приходите, и получите не только ответы на волнующие вопросы, но и заряд отличного настроения!

Подборки
Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
18:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
27 июля в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
17 августа в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Испанская гитара. Концерт на крыше
6+
Классическая музыка
Испанская гитара. Концерт на крыше
15 августа в 20:00 Крыша Zarenkov Gallery
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше