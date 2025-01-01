Комедийное шоу с гаданием на таро

Что получится, если соединить мистику карт Таро и искромётный юмор? «Комедия VS Таро» — это уникальное шоу, где вам предскажут будущее и ответят на любые вопросы с помощью карт, но при этом каждый ответ будет сопровождаться яркими шутками и смехом. Взаимодействие мистики и комедии создаст непринуждённую и весёлую атмосферу, где вы примете свою судьбу с улыбкой.

Кто в шоу?

Вас ждёт профессиональный таролог Дмитрий, предсказания которого всегда удивляют точностью. А компания юмористов из Stand-up сообщества Comedy Stuff добавит в это магическое действо смеха. Эти ребята уже заслужили признание не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России, выступая на крупнейших площадках и даже на таких каналах, как ТНТ.

Для кого?

Шоу идеально подойдёт для тех, кто:

любит искренний и качественный юмор;

уже побывал на всех стендап-шоу, но жаждет новых эмоций;

интересуется картами Таро и хочет заглянуть в будущее.

Приходите, и получите не только ответы на волнующие вопросы, но и заряд отличного настроения!