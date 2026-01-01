Только Чайковский
Только Чайковский

6+
О концерте

Концерт в Мальтийской капелле Санкт-Петербурга

В Мальтийской капелле Санкт-Петербурга состоится выдающийся концерт, где зрители смогут насладиться несравненной музыкой. В программе звучат:

  • «Воспоминания о Флоренции» ре минор;
  • «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром ля мажор.

Солистом вечера выступит лауреат международных конкурсов Серафим Волков. Его мастерство и уникальный стиль исполнения непременно оставят незабываемое впечатление.

Камерный оркестр «Дивертисмент» под художественным руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа добавит атмосферу выразительности и изящества. Эта музыкальная встреча обещает стать ярким событием для всех любителей классической музыки.

Июнь
27 июня суббота
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1200 ₽

