Только Чайковский

Концерт в Мальтийской капелле Санкт-Петербурга

В Мальтийской капелле Санкт-Петербурга состоится выдающийся концерт, где зрители смогут насладиться несравненной музыкой. В программе звучат:

«Воспоминания о Флоренции» ре минор;

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром ля мажор.

Солистом вечера выступит лауреат международных конкурсов Серафим Волков. Его мастерство и уникальный стиль исполнения непременно оставят незабываемое впечатление.

Камерный оркестр «Дивертисмент» под художественным руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа добавит атмосферу выразительности и изящества. Эта музыкальная встреча обещает стать ярким событием для всех любителей классической музыки.