Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кот Котофеич и Чудо-дерево
Киноафиша Кот Котофеич и Чудо-дерево

Спектакль Кот Котофеич и Чудо-дерево

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогоднее приключение с Котом Котофеичем

Приглашаем вас на увлекательное новогоднее приключение с Котом Котофеичем! Этот веселый кот отправляется в лес, чтобы сломать веточку и смастерить себе новую удочку.

Путешествие по лесу

На пути к своей цели Кот Котофеич встречает множество лесных жителей, которые обитают на Чудо-дереве. Он знакомится с шаловливыми птенчиками, забавными букашками и веселой белочкой. Каждый из этих персонажей приносит что-то уникальное в его путешествие.

Интерактивность для детей

Спектакль наполнен интерактивными играми, которые активно вовлекают детей в сюжет. Это прекрасная возможность для маленьких зрителей не только наблюдать за приключениями Кота Котофеича, но и стать его верными помощниками!

Приходите всей семьей и погрузитесь в мир волшебства и дружбы!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽ 12:30 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
16:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Если поженились, значит, жить придется!
18+
Комедия
Если поженились, значит, жить придется!
4 октября в 18:00 Комедианты
от 750 ₽
Обломов
12+
Драма
Обломов
29 июля в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
28 июля в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше