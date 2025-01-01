Спектакль Кот Котофеич и Чудо-дерево

Новогоднее приключение с Котом Котофеичем

Приглашаем вас на увлекательное новогоднее приключение с Котом Котофеичем! Этот веселый кот отправляется в лес, чтобы сломать веточку и смастерить себе новую удочку.

Путешествие по лесу

На пути к своей цели Кот Котофеич встречает множество лесных жителей, которые обитают на Чудо-дереве. Он знакомится с шаловливыми птенчиками, забавными букашками и веселой белочкой. Каждый из этих персонажей приносит что-то уникальное в его путешествие.

Интерактивность для детей

Спектакль наполнен интерактивными играми, которые активно вовлекают детей в сюжет. Это прекрасная возможность для маленьких зрителей не только наблюдать за приключениями Кота Котофеича, но и стать его верными помощниками!

Приходите всей семьей и погрузитесь в мир волшебства и дружбы!