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Когда ты остров
Билеты от 1500₽
Киноафиша Когда ты остров

Спектакль Когда ты остров

Постановка
Театр.doc industrial 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История любви японской девушки и русского танцора

 

Эта постановка рассказывает трогательную историю любви японской девушки Айки и русского танцора Андрея, разворачивающуюся через смену времен года. Зритель погружается в размышления героини о детстве, жизни в России, первой любви и сложных отношениях с русским мужчиной. Монологи плавно переходят из одного эмоционального состояния в другое, создавая многогранную картину внутренних переживаний.

Путешествие через культуру и поэзию

В спектакле переплетаются элементы японской культуры, мифы и размышления о ментальных различиях народов. Айка проводит зрителя через свои воспоминания, фрагменты поэзии великой Оно-но Комати, традиционный японский танец и пантомиму. Эти образы сопровождаются видеозарисовками из современной Японии, что делает постановку глубоко погружающей в атмосферу Востока.

Преодоление и взросление

Главная тема спектакля — взросление и умение отпустить боль, обиды и утраты. Айка делится рефлексией, которая помогает ей преодолеть инфантильность и двигаться вперед. Ее детская мечта становится якорем, дающим силы продолжать путь, несмотря на трудности.

Звучание традиции и современности

В постановке звучит музыка молодого японского композитора Масаёси Фудзита, что добавляет особую атмосферу. Также использованы отрывки из пьесы Канъами Киёцугу «Сотоба Комати», органично вплетенные в повествование.

Авторы и исполнители

Автор пьесы — Юлия Тупикина. Голос Андрея, русского мужчины в жизни Айки, исполняет заслуженный артист РФ Эдуард Чекмазов. Спектакль становится ярким примером синтеза культур, искусства и размышлений о самых сокровенных сторонах человеческой души.

Режиссер
Ирина Волкова
В ролях
Томоми Орита

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Когда ты остров Когда ты остров Когда ты остров Когда ты остров Когда ты остров Когда ты остров

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