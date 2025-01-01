Спектакль Это все она

«Это все она» — драма поколений в эпоху социальных сетей в Театральном центре На Страстном

Представляем вам захватывающий спектакль по пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова. В центре сюжета — вопросы взаимоотношений поколений, которые обострились в условиях цифровой эпохи.

Сюжет

История разворачивается вокруг матери и сына, связанных общим горем, но разделенных им же. Каждый из них жаждет заботы и тепла, но ищет их нелегальным способом. На фоне онлайн-общения возникает опасная игра — драма фейков и трагедия аватаров, которые не могут найти общий язык.

Конфликт

Мать и сын, несмотря на свою близость, возводят между собой невидимую стену. Они пытаются наладить контакт, но сталкиваются с тем, что их миры кажутся несовместимыми. Интересно, что в процессе общения они начинают осознавать: на самом деле, каждый из них пророс в другого.

Интересные факты

Спектакль поднимает важные темы, актуальные для современного общества: влияние социальных сетей на личные отношения, сложности коммуникации и эмоциональную изоляцию. Это произведение не только затрагивает сердца зрителей, но и заставляет задуматься о том, как технологии формируют наше восприятие близости.

Не упустите возможность стать частью этой глубокодумной драмы, которая заставит вас переосмыслить свои отношения с близкими и значение общения в нашем цифровом мире.