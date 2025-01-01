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Это все она
Билеты от 700₽
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Спектакль Это все она

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

«Это все она» — драма поколений в эпоху социальных сетей в Театральном центре На Страстном

Представляем вам захватывающий спектакль по пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова. В центре сюжета — вопросы взаимоотношений поколений, которые обострились в условиях цифровой эпохи.

Сюжет

История разворачивается вокруг матери и сына, связанных общим горем, но разделенных им же. Каждый из них жаждет заботы и тепла, но ищет их нелегальным способом. На фоне онлайн-общения возникает опасная игра — драма фейков и трагедия аватаров, которые не могут найти общий язык.

Конфликт

Мать и сын, несмотря на свою близость, возводят между собой невидимую стену. Они пытаются наладить контакт, но сталкиваются с тем, что их миры кажутся несовместимыми. Интересно, что в процессе общения они начинают осознавать: на самом деле, каждый из них пророс в другого.

Интересные факты

Спектакль поднимает важные темы, актуальные для современного общества: влияние социальных сетей на личные отношения, сложности коммуникации и эмоциональную изоляцию. Это произведение не только затрагивает сердца зрителей, но и заставляет задуматься о том, как технологии формируют наше восприятие близости.

Не упустите возможность стать частью этой глубокодумной драмы, которая заставит вас переосмыслить свои отношения с близкими и значение общения в нашем цифровом мире.

Режиссер
Елена Бутенко-Райкина
В ролях
Марина Дровосекова
Полина Райкина
Полина Райкина
Никита Григорьев
Павел Курандин
Ярослав Зенин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 700 ₽
27 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Это все она Это все она Это все она Это все она

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