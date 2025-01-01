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Кролик Эдвард
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Киноафиша Кролик Эдвард

Спектакль Кролик Эдвард

Большой и трепетный спектакль про маленького фарфорового кролика
Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Путешествие от боли к любви. Сказка для детей и их родителей

Эпиграфом к спектаклю, основанному на произведении замечательной американской писательницы Кейт ДиКамилло, стали строки Стенли Куница: Сердце бьется мое, разобьется - и вновь оживает. Я обязан пройти через тьму, углубляясь во мрак, без оглядки. Эта фраза прекрасно отражает суть истории о судьбе игрушечного фарфорового кролика Эдварда.

Путь к душевному оживлению

Путешествие Эдварда — это путь от эгоизма и самолюбования к способности открыться людям. Это история о том, как можно преодолеть тьму и встретить жизнь с ее трудностями и красотой, жестокостью и нежностью. В буквальном смысле, это путь о д у ш е в л е н и я.

Для кого этот спектакль?

Мы приглашаем на спектакль детей с родителями. В этой трогательной истории много боли, но еще больше любви. Зрителей ждут и жестокие сцены, которые могут вызвать обсуждение и размышления. Посмотрите спектакль вместе и не забудьте поговорить о нем после!

Интересные факты

Спектакль "Кролик Эдвард" не только развлекает, но и поднимает важные вопросы о дружбе, любви и внутренней силе. Кейт ДиКамилло за свои произведения была награждена рядом престижных литературных премий, включая Медаль Ньюбери. Это делает спектакль особенно ценным для знакомства с литературой и искусством.

Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Андрей Лаптев
Виктор Панченко
Татьяна Шатилова
Евгения Белобородова
Полина Виторган

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽
19 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
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Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Кролика Эдвард» на сцене РАМТ: Трансформация от фарфоровой игрушки к живому герою

«Кролик Эдвард» — детский спектакль РАМТ, который через магию, трансформацию и глубину персонажей исследует темы любви, утраты и взросления.

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Фотографии

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