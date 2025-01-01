Путешествие от боли к любви. Сказка для детей и их родителей

Эпиграфом к спектаклю, основанному на произведении замечательной американской писательницы Кейт ДиКамилло, стали строки Стенли Куница: Сердце бьется мое, разобьется - и вновь оживает. Я обязан пройти через тьму, углубляясь во мрак, без оглядки . Эта фраза прекрасно отражает суть истории о судьбе игрушечного фарфорового кролика Эдварда.

Путь к душевному оживлению

Путешествие Эдварда — это путь от эгоизма и самолюбования к способности открыться людям. Это история о том, как можно преодолеть тьму и встретить жизнь с ее трудностями и красотой, жестокостью и нежностью. В буквальном смысле, это путь о д у ш е в л е н и я.

Для кого этот спектакль?

Мы приглашаем на спектакль детей с родителями. В этой трогательной истории много боли, но еще больше любви. Зрителей ждут и жестокие сцены, которые могут вызвать обсуждение и размышления. Посмотрите спектакль вместе и не забудьте поговорить о нем после!

Интересные факты

Спектакль "Кролик Эдвард" не только развлекает, но и поднимает важные вопросы о дружбе, любви и внутренней силе. Кейт ДиКамилло за свои произведения была награждена рядом престижных литературных премий, включая Медаль Ньюбери. Это делает спектакль особенно ценным для знакомства с литературой и искусством.