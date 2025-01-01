Спектакль Князь Игорь

Оригинальная постановка Глазунова – Римского-Корсакова

В театре «Новая Опера» представлена оригинальная постановка «Князя Игоря», созданная по версии Глазунова – Римского-Корсакова в редакции лауреата премии «Золотая маска» Юрия Александрова.

Современная интерпретация классики

Режиссер актуализировал идеи, заложенные в «Слове о полку Игореве», и раскрыл их через современные аллюзии и яркие визуальные образы. Контраст между красно-кирпичной Русью и бархатно-золотым Востоком подчеркивает напряжение между культурами. Традиционные народные сцены наполнены энергичным размахом, а измененная структура оперы придает ей свежую драматургию.

Увертюра звучит после пролога.

звучит после пролога. Хор поселян перенесен в финал, превращаясь в символическое прощание.

перенесен в финал, превращаясь в символическое прощание. Половецкие пляски исполняются артистами хора, что добавляет эпизодам масштабности.

Неоднозначный образ Игоря

В трактовке Александрова князь Игорь предстает многослойным персонажем: он одновременно защитник своей земли и безрассудный полководец, готовый пожертвовать всем ради амбиций.

Символический финал

Финальная сцена, где хор поселян поет на погосте, звучит как реквием, оставляя зрителям простор для размышлений о цене войны и утраченных надеждах.

Постановка продолжает вызывать оживленные обсуждения благодаря своему смелому подходу и глубокому переосмыслению знаменитой оперы Бородина.