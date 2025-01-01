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Князь Игорь
Билеты от 2000₽
Киноафиша Князь Игорь

Спектакль Князь Игорь

Опера Бородина в историческом антураже
Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Оригинальная постановка Глазунова – Римского-Корсакова

В театре «Новая Опера» представлена оригинальная постановка «Князя Игоря», созданная по версии Глазунова – Римского-Корсакова в редакции лауреата премии «Золотая маска» Юрия Александрова.

Современная интерпретация классики

Режиссер актуализировал идеи, заложенные в «Слове о полку Игореве», и раскрыл их через современные аллюзии и яркие визуальные образы. Контраст между красно-кирпичной Русью и бархатно-золотым Востоком подчеркивает напряжение между культурами. Традиционные народные сцены наполнены энергичным размахом, а измененная структура оперы придает ей свежую драматургию.

  • Увертюра звучит после пролога.
  • Хор поселян перенесен в финал, превращаясь в символическое прощание.
  • Половецкие пляски исполняются артистами хора, что добавляет эпизодам масштабности.

Неоднозначный образ Игоря

В трактовке Александрова князь Игорь предстает многослойным персонажем: он одновременно защитник своей земли и безрассудный полководец, готовый пожертвовать всем ради амбиций.

Символический финал

Финальная сцена, где хор поселян поет на погосте, звучит как реквием, оставляя зрителям простор для размышлений о цене войны и утраченных надеждах.

Постановка продолжает вызывать оживленные обсуждения благодаря своему смелому подходу и глубокому переосмыслению знаменитой оперы Бородина.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2000 ₽
15 июня
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
16 июня
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽

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