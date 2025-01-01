Спектакль Князь Игорь

В театре «Новая Опера» представлена оригинальная постановка «Князя Игоря», созданная по версии Глазунова – Римского-Корсакова в редакции лауреата премии «Золотая маска» Юрия Александрова.
Режиссер актуализировал идеи, заложенные в «Слове о полку Игореве», и раскрыл их через современные аллюзии и яркие визуальные образы. Контраст между красно-кирпичной Русью и бархатно-золотым Востоком подчеркивает напряжение между культурами. Традиционные народные сцены наполнены энергичным размахом, а измененная структура оперы придает ей свежую драматургию.
В трактовке Александрова князь Игорь предстает многослойным персонажем: он одновременно защитник своей земли и безрассудный полководец, готовый пожертвовать всем ради амбиций.
Финальная сцена, где хор поселян поет на погосте, звучит как реквием, оставляя зрителям простор для размышлений о цене войны и утраченных надеждах.
Постановка продолжает вызывать оживленные обсуждения благодаря своему смелому подходу и глубокому переосмыслению знаменитой оперы Бородина.