спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке МХАТ имени Горького

Москва 30-х годов и древний город Ершалаим, житейская суета и величие духа, милиционеры и вампиры, вера и чертовщина, любовь и месть — сумасшедший вихрь лиц, событий и чувств потрясает душу, захватывает и увлекает за собой, чтобы навсегда остаться в памяти.

Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах случилась история, интерес к которой не ослабевает и по сей день. В Москву под видом профессора черной магии приехал со свитой сам дьявол, чтобы устроить традиционный бал нечистой силы и проинспектировать московское народонаселение.

Для режиссера Валерия Беляковича спектакль «Мастер и Маргарита» стал важной вехой его творчества. Постановка на большой сцене театра придала «Мастеру» поистине космический масштаб. Герои романа будто сходят с парящих в воздухе стальных листов-скрижалей. Врезающаяся в память музыка, мистический свет, многофигурная пластика и фантастические костюмы — все это возводит мхатовского «Мастера» в ранг ярчайших булгаковских постановок. Придуманный от начала до конца режиссером в 1990-е годы, он не устарел, а сохранил, как хорошее вино, пряный московский букет из коварства и любви, тоски и юмора, горечи и упования.