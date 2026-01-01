Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Постановка
МХАТ Горького 16+
Режиссер Валерий Белякович
Продолжительность 3 часа 50 минут, 2 антракта
О спектакле

спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке МХАТ имени Горького

Москва 30-х годов и древний город Ершалаим, житейская суета и величие духа, милиционеры и вампиры, вера и чертовщина, любовь и месть — сумасшедший вихрь лиц, событий и чувств потрясает душу, захватывает и увлекает за собой, чтобы навсегда остаться в памяти.

Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах случилась история, интерес к которой не ослабевает и по сей день. В Москву под видом профессора черной магии приехал со свитой сам дьявол, чтобы устроить традиционный бал нечистой силы и проинспектировать московское народонаселение.

Для режиссера Валерия Беляковича спектакль «Мастер и Маргарита» стал важной вехой его творчества. Постановка на большой сцене театра придала «Мастеру» поистине космический масштаб. Герои романа будто сходят с парящих в воздухе стальных листов-скрижалей. Врезающаяся в память музыка, мистический свет, многофигурная пластика и фантастические костюмы — все это возводит мхатовского «Мастера» в ранг ярчайших булгаковских постановок. Придуманный от начала до конца режиссером в 1990-е годы, он не устарел, а сохранил, как хорошее вино, пряный московский букет из коварства и любви, тоски и юмора, горечи и упования.

Июнь
Июль
18 июня четверг
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
4 июля суббота
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
22 июля среда
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽

