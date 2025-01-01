Спектакль Князь Игорь

Авторская редакция оперы «Князь Игорь» А. Бородина

Театр «Геликон-Опера» представляет на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки мировую премьеру оперы А. Бородина «Князь Игорь» в авторской редакции (концертная версия). Проект осуществляется в сотрудничестве с Государственным центральным музеем музыкальной культуры имени М. И. Глинки.

Историческая справка

«Князь Игорь» – хрестоматийно известное произведение, однако с момента его премьеры в 1890 году зрители знакомы лишь с редакцией Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова. После смерти Бородина они завершили и оркестровали неоконченную оперу, создав версию, которая подверглась цензуре и отклонению отдельных фрагментов. В итоге известные номера частично перепечатались, а многие из оригинальных композиций Бородина так и не прозвучали.

Новый взгляд на классический шедевр

Теперь, в рамках данного проекта, опера «Князь Игорь» будет представлена так, как она была задумана Бородиным – целиком, от первой до последней ноты. Зрители смогут впервые услышать сцены, которые ранее не звучали, и увидеть героев в новом свете. Прежние образы Игоря, Кончака, Галицкого и Ярославны будут более многослойными: князь Игорь покажет свою трагичность, Кончак проявит молодость и азарт, Галицкий станет более значительным, а Ярославна – сильной и мужественной. Прозвучат ранее не исполнявшиеся сцены в оркестровке Константина Чудовского.

Исполнители

В проекте участвуют солисты театра «Геликон-Опера»:

Александр Киселёв (Игорь Святославович)

Елена Михайленко (Ярославна)

Заслуженный артист России Вадим Заплечный (Владимир Игоревич)

Дмитрий Скориков (Князь Галицкий)

Михаил Гужов (Хан Кончак)

Заслуженная артистка России Лариса Костюк (Кончаковна)

Андрей Паламарчук (Ерошка)

Александр Миминошвили (Скула)

Михаил Вербицкий (Овлур)

Мария Масхулия (Няня Ярославны)

Солисты, хор и оркестр театра «Геликон-Опера» также примут участие в спектакле. Дирижер – народный артист России Владимир Понькин.