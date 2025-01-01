Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Князь Игорь
Билеты от 0₽
Киноафиша Князь Игорь

Спектакль Князь Игорь

Постановка
Геликон-опера 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Авторская редакция оперы «Князь Игорь» А. Бородина

Театр «Геликон-Опера» представляет на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки мировую премьеру оперы А. Бородина «Князь Игорь» в авторской редакции (концертная версия). Проект осуществляется в сотрудничестве с Государственным центральным музеем музыкальной культуры имени М. И. Глинки.

Историческая справка

«Князь Игорь» – хрестоматийно известное произведение, однако с момента его премьеры в 1890 году зрители знакомы лишь с редакцией Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова. После смерти Бородина они завершили и оркестровали неоконченную оперу, создав версию, которая подверглась цензуре и отклонению отдельных фрагментов. В итоге известные номера частично перепечатались, а многие из оригинальных композиций Бородина так и не прозвучали.

Новый взгляд на классический шедевр

Теперь, в рамках данного проекта, опера «Князь Игорь» будет представлена так, как она была задумана Бородиным – целиком, от первой до последней ноты. Зрители смогут впервые услышать сцены, которые ранее не звучали, и увидеть героев в новом свете. Прежние образы Игоря, Кончака, Галицкого и Ярославны будут более многослойными: князь Игорь покажет свою трагичность, Кончак проявит молодость и азарт, Галицкий станет более значительным, а Ярославна – сильной и мужественной. Прозвучат ранее не исполнявшиеся сцены в оркестровке Константина Чудовского.

Исполнители

В проекте участвуют солисты театра «Геликон-Опера»:

  • Александр Киселёв (Игорь Святославович)
  • Елена Михайленко (Ярославна)
  • Заслуженный артист России Вадим Заплечный (Владимир Игоревич)
  • Дмитрий Скориков (Князь Галицкий)
  • Михаил Гужов (Хан Кончак)
  • Заслуженная артистка России Лариса Костюк (Кончаковна)
  • Андрей Паламарчук (Ерошка)
  • Александр Миминошвили (Скула)
  • Михаил Вербицкий (Овлур)
  • Мария Масхулия (Няня Ярославны)

Солисты, хор и оркестр театра «Геликон-Опера» также примут участие в спектакле. Дирижер – народный артист России Владимир Понькин.

 

Купить билет на спектакль Князь Игорь

Помощь с билетами
Июнь
Июль
26 июня пятница
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
27 июня суббота
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
28 июня воскресенье
16:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
2 июля четверг
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
3 июля пятница
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
4 июля суббота
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
8 июля среда
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
9 июля четверг
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
10 июля пятница
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
11 июля суббота
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16

В ближайшие дни

Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
11 февраля в 09:00 Дворец на Яузе
от 3000 ₽
Сказка о потерянном времени
6+
Детский
Сказка о потерянном времени
3 января в 12:00 Центр театра и кино Никиты Михалкова
от 1000 ₽
Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе
0+
Детские елки Детский Цирк Музыка
Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе
18 апреля в 18:00 КЦ «Зодчие»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше