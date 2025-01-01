Спектакль Князь Игорь

Театр «Геликон-Опера» представляет на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки мировую премьеру оперы А. Бородина «Князь Игорь» в авторской редакции (концертная версия). Проект осуществляется в сотрудничестве с Государственным центральным музеем музыкальной культуры имени М. И. Глинки.
«Князь Игорь» – хрестоматийно известное произведение, однако с момента его премьеры в 1890 году зрители знакомы лишь с редакцией Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова. После смерти Бородина они завершили и оркестровали неоконченную оперу, создав версию, которая подверглась цензуре и отклонению отдельных фрагментов. В итоге известные номера частично перепечатались, а многие из оригинальных композиций Бородина так и не прозвучали.
Теперь, в рамках данного проекта, опера «Князь Игорь» будет представлена так, как она была задумана Бородиным – целиком, от первой до последней ноты. Зрители смогут впервые услышать сцены, которые ранее не звучали, и увидеть героев в новом свете. Прежние образы Игоря, Кончака, Галицкого и Ярославны будут более многослойными: князь Игорь покажет свою трагичность, Кончак проявит молодость и азарт, Галицкий станет более значительным, а Ярославна – сильной и мужественной. Прозвучат ранее не исполнявшиеся сцены в оркестровке Константина Чудовского.
В проекте участвуют солисты театра «Геликон-Опера»:
Солисты, хор и оркестр театра «Геликон-Опера» также примут участие в спектакле. Дирижер – народный артист России Владимир Понькин.