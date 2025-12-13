Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Книжная полка
Киноафиша Книжная полка

Книжная полка

18+
Возраст 18+

О концерте

Книжное комедийное шоу: «С книжной полки»

Приглашаем вас на новое комедийное шоу, где смех и литература встречаются в захватывающем формате. Ведущим является известный комик и писатель Александр Бессонов. Он вместе с другими комиками будет обсуждать разные книги и в конце каждого выпуска решать, заслуживает ли обсуждаемое произведение занять место на книжной полке зрителей.

Темы обсуждения

В этот раз в центре внимания окажется выдающееся произведение Ивана Тургенева «Отцы и дети». Этот роман, написанный в 1862 году, до сих пор вызывает множество споров и дискуссий. Он затрагивает важные темы: конфликт поколений, идеалы и личные стремления. Все эти аспекты будут раскрыты через призму юмора и остроты комедийных наблюдений.

Почему стоит посетить это шоу

«С книжной полки» — это не просто шоу, а интересное путешествие в мир литературы с долей юмора. Вы сможете не только посмеяться, но и, возможно, изменить свое восприятие классических произведений. Комики предложат свежий взгляд на книги, которые давно стали частью нашего культурного наследия.

Присоединяйтесь к обсуждениям, которые, несомненно, помогут вам по-новому взглянуть на привычные произведения и существенно обогатят ваш читательский опыт!

Купить билет на концерт Книжная полка

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 600 ₽
25 декабря четверг
19:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 600 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
23 января в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
20 декабря в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Новогодняя елка от «Бороды Бабая»
18+
Рок
Новогодняя елка от «Бороды Бабая»
5 января в 20:00 Уздечка
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше