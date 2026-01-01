Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призраки танго
Киноафиша Призраки танго

Призраки танго

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер латиноамериканской поэзии и танго Пьяццоллы в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет необычный вечер, посвященный латиноамериканской поэзии и танго гениального композитора Астора Пьяццоллы. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и поэзии, а также интересно для тех, кто интересуется культурой Латинской Америки.

Программа вечера

В программе выступит квартет Filarmonica, который представит разнообразные произведения, объединяющие поэзию и музыку. Ведущей вечера станет Марина Якушевич, известный лектор и музыковед. Она поделится с зрителями увлекательными историями о латиноамериканских поэтах и композиторах, а также расскажет о влиянии танго на современное искусство.

Почему стоит посетить?

Каждый посетитель сможет не только насладиться музыкой, но и открывать для себя богатую культурную традицию Латинской Америки. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству, которое наполнено страстью, эмоциями и глубиной.

Приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Призраки танго

Помощь с билетами
В других городах
Май
12 мая вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Где-то на белом свете...
6+
Эстрада
Где-то на белом свете...
19 марта в 19:00 НОВАТ
от 2500 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
13 марта в 20:00 Сплетни by Anna Asti
от 800 ₽
Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
21 марта в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше