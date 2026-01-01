Призраки танго

Вечер латиноамериканской поэзии и танго Пьяццоллы в Новосибирской филармонии

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет необычный вечер, посвященный латиноамериканской поэзии и танго гениального композитора Астора Пьяццоллы. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и поэзии, а также интересно для тех, кто интересуется культурой Латинской Америки.

Программа вечера

В программе выступит квартет Filarmonica, который представит разнообразные произведения, объединяющие поэзию и музыку. Ведущей вечера станет Марина Якушевич, известный лектор и музыковед. Она поделится с зрителями увлекательными историями о латиноамериканских поэтах и композиторах, а также расскажет о влиянии танго на современное искусство.

Почему стоит посетить?

Каждый посетитель сможет не только насладиться музыкой, но и открывать для себя богатую культурную традицию Латинской Америки. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству, которое наполнено страстью, эмоциями и глубиной.

Приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера!