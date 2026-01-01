Оповещения от Киноафиши
Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого в сопровождении оркестра

12+
Возраст 12+

О концерте

Трибьют-альбом Владимира Высоцкого от Александра Устюгова

Александр Устюгов с оркестром представит свой долгожданный трибьют-альбом, в который вошли культовые песни Владимира Высоцкого в новом звучании. Концерт обещает стать ярким и эмоциональным событием для почитателей творчества высоцкого и талантливого артиста.

Личные истории, рассказанные параллельно с музыкой, помогут зрителям вспомнить атмосферу прошлого и взглянуть в будущее. Устюгов, известный российский актёр театра и кино, имеет на своём счету множество ярких и значимых работ, что делает его вдохновение еще более ценным.

Александр Устюгов: талант и достижения

На протяжении своей карьеры Устюгов проявил безусловный талант и широкий актёрский диапазон, что позволяет ему перевоплощаться в разных, но любимых зрителями героев. Например, он изображал Евгения Базарова в картине Авдотьи Смирновой «Отцы и Дети» и Романа Шилова в широко известном сериале «Ментовские войны». В активе актёра около ста успешных ролей.

В 2015 году Александр осуществил свою давнюю мечту, став фронтменом собственного музыкального коллектива. Он ежегодно номинируется на различные премии, такие как «Шансон года» и «Звёзды Дорожного радио». В 2023 году Устюгов принял участие в Юбилейном концерте Владимира Высоцкого не только как исполнитель песен, но и как ведущий мероприятия.

В других городах
Май
Октябрь
26 мая вторник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1300 ₽
28 мая четверг
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1500 ₽
2 октября пятница
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1500 ₽

Фотографии

Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого в сопровождении оркестра Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого в сопровождении оркестра Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого в сопровождении оркестра Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого в сопровождении оркестра Александр Устюгов. Песни Владимира Высоцкого в сопровождении оркестра

