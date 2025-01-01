Меню
Книга Иова
Киноафиша Книга Иова

Спектакль Книга Иова

Актеры кукольного театра играют трагедию по мотивам библейского сюжета
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль с библейским сюжетом на сцене Большого театра кукол

«Книга Иова» — часть Ветхозаветной трилогии Руслана Кудашова, погружающая зрителя в глубокие философские размышления о страдании и стойкости. История Иова, излагаемая в спектакле, затрагивает вечные темы человеческих испытаний и внутренней силы.

Сюжет 

Спектакль повествует о том, как Иов, являясь словно марионеткой в руках высших сил, проходит через бесчисленные испытания. Несмотря на страдания и трудности, он сохраняет свою веру и любовь, демонстрируя невероятную внутреннюю силу и устойчивость. Это история о принятии страданий и поиске смысла в них.

Визуальное оформление

Сценография спектакля выполнена в минималистичном стиле, создавая пространство, в котором разворачивается история Иова. В почти пустом пространстве действуют не только актеры, но и различные системы кукол. Мультимедийные проекции добавляют современное обрамление к библейской притче, создавая уникальную атмосферу и подчеркивая глубину сюжета.

Что ожидать

Зрителей ждет не только визуально впечатляющее представление, но и глубокое эмоциональное и философское погружение в древнюю притчу. Спектакль приглашает к размышлениям о стойкости духа и поиске смысла в самых трудных обстоятельствах жизни.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Максим Гудков
Ирина Кривченок
Иван Солнцев
Михаил Гришин
Сергей Беспалов

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Книга Иова Книга Иова Книга Иова Книга Иова Книга Иова Книга Иова Книга Иова Книга Иова Книга Иова

