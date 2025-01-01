Спектакль Ретро

Классическая комедия по пьесе Александра Галина

Пьеса «Ретро», написанная в 1979 году, продолжает оставаться популярной на театральных подмостках. Спектакль объединяет таких артистов, как народная артистка России Антонина Введенская и заслуженный артист России Сергей Жукович, а также талантливые молодые исполнители: Мария Соснякова, Василина Стрельникова, Алиса Золоткова, Анна Петросян и Радик Галиуллин.

Возвращение в 80-е

Режиссёр Александр Лебедев делится своими мыслями о спектакле: «Пьеса называется «Ретро», и мы с коллегами немного играем в ретро. Действие происходит в 80-е годы XX века, и мы не переносим его в другую эпоху, поскольку текст пьесы наполнен деталями, характерными для того времени».

Актуальные темы

По словам режиссёра, пьеса была очень актуальна в своё время, и сейчас её темы снова становятся значимыми. Главный конфликт не сводится к противостоянию поколений, хотя оно подразумевается. Здесь борьба происходит между непреходящими человеческими ценностями и материальными благами. «В спектакле будет много юмора. Ситуация комическая: к немолодому человеку, которого дети хотят женить, приходят сразу три невесты», — добавляет Лебедев.

Глубина и позитив

Спектакль представляет собой комедию положений, но при этом остаётся глубокой, позитивной и трогательной. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, полную смеха и размышлений о жизни.