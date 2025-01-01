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Клеопатра
Билеты от 800₽
Киноафиша Клеопатра

Спектакль Клеопатра

0+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Балет «Клеопатра» — яркая и драматичная история

Постановка балета «Клеопатра» В. Качесова в интерпретации Андрея Петрова — это яркий, драматичный спектакль, который по-новому раскрывает личность одной из самых харизматичных и загадочных фигур в мировой истории. Балет привлекает не только тех, кто интересуется событиями древнего мира, но и поклонников загадочной Клеопатры, царицы Египта.

Героиня, многогранная и сильная
В исторической памяти Клеопатра часто воспринимается как обольстительная женщина, чьи романы с Гаем Юлием Цезарем и Марком Антонием стали основой её легенды. Однако в постановке акцент сделан не только на её любовь, но и на её роль как мудрого политического деятеля, который сумел сохранить независимость Египта. Хореограф Андрей Петров подчёркивает, что Клеопатра была выдающимся государственным лидером, а её романы служили укреплению позиций страны.

Мистические эпизоды и масштабные сцены
Действие балета разворачивается в разных локациях: от величественного Дворца Птолемеев в Александрии до Рима, где происходит кульминация событий. В спектакле представлены грандиозные картины сражений, парадных шествий и пиршеств, а также мистические эпизоды обращения Клеопатры к богам Египта, которые помогают ей обрести путь. Эти сцены наполнены величием и драмой.

Любовь и трагедия
Особое внимание уделено любовным дуэтам Клеопатры с Цезарем и Марком Антонием. Каждая параллель в этих отношениях показана через уникальные хореографические решения, отражающие разные эмоциональные и психологические аспекты их взаимодействия. Финал балета, как и сама история Клеопатры, трагичен, но он несёт философский подтекст, заставляя зрителей задуматься о настоящих ценностях и победах духа.

Музыкальное сопровождение и постановка
Спектакль сопровождается музыкой в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей», под руководством заслуженного артиста России Сергея Кондрашева.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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