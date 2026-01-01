Классика в Кусково. Валентина Лисица. Шопен, Лист, Брамс

Концерт Валентины Лисицы в Кусково

В последний месяц лета в старинной усадьбе Кусково состоится концерт всемирно известной пианистки Валентины Лисицы. Она прославилась как одна из лучших исполнительниц произведений Шопена, Листа, Чайковского и Рахманинова. Ее технически безупречное исполнение и эмоциональная манера игры позволяют создавать уникальную атмосферу, привлекая зрителей в полные залы.

«Самое главное и для слушателей, и для музыкантов — общение в зале, то, что можно прочувствовать и запомнить, но нельзя повторить», — считает Валентина Лисица. Многие зрители отмечают, что после ее концертов они чувствуют необъяснимый душевный подъем.

Программа концерта

На концерте в Кусково зрители смогут насладиться произведениями, которые позволят по-новому ощутить красоту этой музыкальной выставки: старинной усадьбы, романтической фортепианной традиции и таланта Валентины Лисицы.

Шопен — Шесть вальсов

Брамс — Вальсы ор. 39

Брамс — Шесть Венгерских танцев

Лист — Мефисто-вальс №1

Лист — Венгерская рапсодия № 19

Лист — Венгерская рапсодия № 6

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.