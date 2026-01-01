Классика в Кусково. Опера-гала

Камерный оркестр «Московская камерата» под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на уникальный концерт, где в уютной атмосфере старинной усадьбы выступят лучшие отечественные солисты. В этот вечер, зрители смогут насладиться великолепным вокалом в исполнении Екатерины Смолиной (сопрано), Кирилла Панфилова (баритон), Владимира Байкова и Дмитрия Романько (оба – басы).
Кусково знаменито своей акустикой. Здесь всего двухсот зрителей предоставляется возможность ощутить живую музыку в камерной обстановке, не теряя ни капли качества звука. Концерты в Кусково проходят в той же атмосфере, что и в XIX веке, когда москвичи с удовольствием посещали это роскошное «версальское» местечко.
В программу опера-гала войдут шедевры мировой классики, включая:
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.