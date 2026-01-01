Классика в Кусково. Опера-гала

Возраст 6+
О концерте

Опера-гала в Кусково

Камерный оркестр «Московская камерата» под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова приглашает вас на уникальный концерт, где в уютной атмосфере старинной усадьбы выступят лучшие отечественные солисты. В этот вечер, зрители смогут насладиться великолепным вокалом в исполнении Екатерины Смолиной (сопрано), Кирилла Панфилова (баритон), Владимира Байкова и Дмитрия Романько (оба – басы).

Неповторимое звучание

Кусково знаменито своей акустикой. Здесь всего двухсот зрителей предоставляется возможность ощутить живую музыку в камерной обстановке, не теряя ни капли качества звука. Концерты в Кусково проходят в той же атмосфере, что и в XIX веке, когда москвичи с удовольствием посещали это роскошное «версальское» местечко.

Программа вечера

В программу опера-гала войдут шедевры мировой классики, включая:

  • Дж. Россини – Увертюра и арии из оперы «Севильский цирюльник»
  • Г. Доницетти – Дуэт Адины и Дулькамара из оперы «Любовный напиток»
  • В. Беллини – Каватина Нормы из оперы «Норма»
  • Дж. Пуччини – Вальс Мюзетты из оперы «Богема»
  • П. Чайковский – Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин»
  • Ж. Бизе – Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен»
  • Ш. Гуно – Вальс Джульетты и куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»
  • Дж. Верди – Застольная из оперы «Травиата»

Длительность и примечания

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

16 августа воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

