Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ»
Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ»

Возраст 18+
О концерте

Возрождение группы «Ва-Банкъ» с Александром Ф. Скляром

Музыкант Александр Ф. Скляр и его группа «Ва-Банкъ» приглашают вас на исключительное выступление в музыкальном клубе Magnus Locus. Известная с 1986 года, группа всегда отличалась смелыми экспериментами и отказом от жанровых рамок. Этот концерт станет настоящим событием для любителей необычной музыки и театра.

История и творчество коллектива

Группа «Ва-Банкъ» пережила интересные этапы своего существования. В 2008 году Скляр распустил коллектив, чтобы сосредоточиться на сольной карьере и создавать альбомы, которые отличались разнообразием и неожиданностью. Его творчество обогащается коллаборациями — от совместного проекта с Гариком Сукачевым «Боцман и Бродяга» до музыкальных программ, посвящённых Александру Вертинскому, Леониду Утесову и Владимиру Высоцкому.

Концерт как мини-спектакль

Каждое выступление Скляра превращается в мини-спектакль, где артист тонко обыгрывает каждую песню. С элементами кабаре, его номера заставляют зрителей сопереживать каждому слову и каждому движению. Это настоящее искусство — уметь передать эмоции через музыку и сценическое взаимодействие.

Новый этап с альбомом «Ястреб»

В 2016 году, в преддверии 30-летия группы, Александр Ф. Скляр вновь собрал своих единомышленников, чтобы возродить «Ва-Банкъ» и выпустить альбом «Ястреб». Этот диск стал манифестом размышлений о судьбе России, предсказывающих кардинальные перемены и волнения в обществе.

Не упустите возможность увидеть живое исполнение музыки, которая является отражением не только личных переживаний автора, но и более глубоких вопросов, волнующих общество. Приходите на концерт, и вы станете частью уникального театрального и музыкального опыта.

Июль
Сентябрь
9 июля четверг
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
19 сентября суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

