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Главный концерт недели StandUp_Msk
Билеты от 990₽
Киноафиша Главный концерт недели StandUp_Msk

Главный концерт недели StandUp_Msk

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Вам точно будет смешно

Четыре комика с лучшим материалом! Состав держится в секрете, но афиши дают представление о возможных участниках. На наших мероприятиях выступают профессиональные и известные комики — участники таких проектов, как «StandUp на ТНТ», Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных шоу на ТВ и YouTube.

Ранее у нас выступали:

  • Гурам Амарян
  • Сергей Орлов
  • Артур Чапарян
  • Ирина Приходько
  • Андрей Атлас
  • Елена Новикова
  • Роман Косицын
  • Павел Дедищев
  • Расул Чабдаров
  • Богдан Лисевский
  • Ярослава Тринадцатко
  • Никита Дубровский
  • Вера Котельникова
  • Дима Гаврилов
  • Андрей Колмачевский

И многие другие.

Как проходит вечер?

  • Размещение за столиками. Еду и напитки можно заказывать весь вечер.
  • Рассадка осуществляется администратором при вашем приходе. Если билеты приобретены со схемой зала, места закреплены за вами. Без схемы — рассадка по категориям билетов.
  • Если вы в сильном алкогольном опьянении, вас могут не пустить.
  • Продолжительность мероприятия — 1,5–2 часа.
  • Импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков.

Особые условия

  • На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.
  • На этих же площадках девушки в вечерних платьях получают бокал игристого в подарок.

Почему скрыт состав?
Мы гордимся вашими ожиданиями и доверяем вашему вкусу! Закрытые лайн-апы позволяют сохранять интригу и радовать гостей неожиданными сюрпризами. Это также дает возможность увидеть известных комиков за разумные деньги.

Наши преимущества
StandUp_Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в комедийные клубы. Каждый день вы можете посетить стендап в новом заведении с необычной кухней.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
24 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
26 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
27 июля
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 1390 ₽
28 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
29 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
30 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
31 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
3 августа
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 990 ₽
4 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
5 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
10 августа
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 990 ₽
11 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
12 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
20:00 от 1390 ₽
17 августа
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 990 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
20:00 от 1290 ₽
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
21:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
20:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
20:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
19:00 от 1290 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
19:00 от 990 ₽

В ближайшие дни

Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
12+
Джаз
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
23 декабря в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Властелин колец. HighTime Orchestra. Концерт в оранжерее
6+
Живая музыка
Властелин колец. HighTime Orchestra. Концерт в оранжерее
1 августа в 20:00 Павильон №14 «Азербайджан»
от 1750 ₽
6+
Классическая музыка
Три юбилея России
8 сентября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 500 ₽
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Чем заняться на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге зимой 2025 — большая афиша Санкт-Петербург — это город, в котором есть, чем заняться даже в холодную зиму. Новогодние каникулы 2025 года — отличное время, чтобы насладиться яркими мероприятиями и зарядиться хорошим настроением. Причём здесь каждый что-то найдёт под свои увлечения — от культурных вечеров до стендапов топовых комиков, в новогодние праздники Санкт-Петербург каждому предложит что-то по вкусу. Поэтому мы собрали для вас большую подборку, куда можно сходить в Санкт-Петербурге на новогодних каникулах. Эти мероприятия помогут продлить радость от праздников и сделать их незабываемыми.  
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13 декабря 2024 15:00
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Куда сходить на новогодних каникулах в Москве зимой 2025? Концерты, спектакли и стендап-вечера Январь — это время, когда хочется отдыха и новых впечатлений. И если вы ещё не знаете, куда отправиться с друзьями, чтобы провести праздничные дни ярко и незабываемо, вот несколько крутых идей. Будут и концерты стендап-комиков в Москве, и концерты, и спектакли. Каждый найдёт что-то для себя.
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5 декабря 2024 06:00
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