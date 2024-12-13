Главный концерт недели StandUp_Msk

Вам точно будет смешно

Четыре комика с лучшим материалом! Состав держится в секрете, но афиши дают представление о возможных участниках. На наших мероприятиях выступают профессиональные и известные комики — участники таких проектов, как «StandUp на ТНТ», Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных шоу на ТВ и YouTube.

Ранее у нас выступали:

Гурам Амарян

Сергей Орлов

Артур Чапарян

Ирина Приходько

Андрей Атлас

Елена Новикова

Роман Косицын

Павел Дедищев

Расул Чабдаров

Богдан Лисевский

Ярослава Тринадцатко

Никита Дубровский

Вера Котельникова

Дима Гаврилов

Андрей Колмачевский

И многие другие.

Как проходит вечер?

Размещение за столиками. Еду и напитки можно заказывать весь вечер.

Рассадка осуществляется администратором при вашем приходе. Если билеты приобретены со схемой зала, места закреплены за вами. Без схемы — рассадка по категориям билетов.

Если вы в сильном алкогольном опьянении, вас могут не пустить.

Продолжительность мероприятия — 1,5–2 часа.

Импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков.

Особые условия

На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.

На этих же площадках девушки в вечерних платьях получают бокал игристого в подарок.

Почему скрыт состав?

Мы гордимся вашими ожиданиями и доверяем вашему вкусу! Закрытые лайн-апы позволяют сохранять интригу и радовать гостей неожиданными сюрпризами. Это также дает возможность увидеть известных комиков за разумные деньги.

Наши преимущества

StandUp_Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в комедийные клубы. Каждый день вы можете посетить стендап в новом заведении с необычной кухней.