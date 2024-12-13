Главный концерт недели StandUp_Msk

Четыре комика с лучшим материалом! Состав держится в секрете, но афиши дают представление о возможных участниках. На наших мероприятиях выступают профессиональные и известные комики — участники таких проектов, как «StandUp на ТНТ», Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных шоу на ТВ и YouTube.
Ранее у нас выступали:
И многие другие.
Как проходит вечер?
Особые условия
Почему скрыт состав?
Мы гордимся вашими ожиданиями и доверяем вашему вкусу! Закрытые лайн-апы позволяют сохранять интригу и радовать гостей неожиданными сюрпризами. Это также дает возможность увидеть известных комиков за разумные деньги.
Наши преимущества
StandUp_Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в комедийные клубы. Каждый день вы можете посетить стендап в новом заведении с необычной кухней.