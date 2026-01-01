Оповещения от Киноафиши
Кентервильское привидение
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Михаил Заец
Возраст 6+

О спектакле

Призраки старинного замка. Спектакль Ростовского Молодежного театра

В этом спектакле вас ждет встреча с таинственными призраками, обитающими в старинном английском замке. История начинается, когда замок переходит в руки прогрессивной американской семьи. Теперь именно им предстоит столкнуться с призраком, который веками строил козни своим родственникам и прислуге.

Непредсказуемый сюжет

Сюжет спектакля завораживает своей непредсказуемостью. Призрак, оказавшийся в затруднительном положении, нуждается в помощи новых владельцев. Вместе они должны разгадать загадку, заключенную в древнем пророчестве, начертанном странными черными буквами на стене библиотеки.

Завораживающие образы

Спектакль обещает удивительные визуальные эффекты и сильные персонажи. Например, загадочный призрак, который с каждым актом раскрывает новые грани своего характера. Эта постановка сможет удивить зрителей своей атмосферой и драматургией.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль. Он не только развлекает, но и заставляет задуматься о семейных тайнах и печали, которые могут преследовать даже спустя века.

Купить билет на спектакль Кентервильское привидение

В других городах
Март
Апрель
26 марта четверг
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 800 ₽
12 апреля воскресенье
12:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 450 ₽

