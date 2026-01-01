Оповещения от Киноафиши
Поминальная молитва
Спектакль Поминальная молитва

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам Шолом-Алейхема в «Доме Кино»

В театре «Дом Кино» зрителей ждет драматическая история, основанная на произведениях Шолом-Алейхема. Спектакль переносит нас в начало XX века, в маленькую деревню Анатовка, где мирное сосуществование людей различных вероисповеданий внезапно сменяется насилием и разрушением семей.

В центре сюжета — семья Тевье-молочника. Дочери семьи сталкиваются с выбором между предстоящей судьбой и своими собственными устремлениями. Они выбирают любовь и революционные идеалы вместо традиционных ожиданий. Здесь умение находить смех даже в трагических ситуациях становится основой их жизни.

Творческая команда

Автор пьесы — Григорий Горин, известный своей способностью передавать радость и горечь человеческих судеб. Режиссером постановки является Антон Тихомиров, который создает уникальный визуальный и эмоциональный ряд, раскрывающий глубину исторического контекста.

Зачем смотреть?

Спектакль подойдет всем, кто интересуется историческими драмами и хочет увидеть, как изменяются человеческие судьбы в условиях социальной нестабильности. Он обещает вызвать широкий спектр эмоций — от смеха до слез.

Купить билет на спектакль Поминальная молитва

Март
14 марта суббота
19:00
Дом кино Ростов-на-Дону, Пушкинская, 215
от 1000 ₽
28 марта суббота
19:00
Дом кино Ростов-на-Дону, Пушкинская, 215
от 1000 ₽

