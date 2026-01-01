Спектакль Поминальная молитва

Спектакль по мотивам Шолом-Алейхема в «Доме Кино»

В театре «Дом Кино» зрителей ждет драматическая история, основанная на произведениях Шолом-Алейхема. Спектакль переносит нас в начало XX века, в маленькую деревню Анатовка, где мирное сосуществование людей различных вероисповеданий внезапно сменяется насилием и разрушением семей.

В центре сюжета — семья Тевье-молочника. Дочери семьи сталкиваются с выбором между предстоящей судьбой и своими собственными устремлениями. Они выбирают любовь и революционные идеалы вместо традиционных ожиданий. Здесь умение находить смех даже в трагических ситуациях становится основой их жизни.

Творческая команда

Автор пьесы — Григорий Горин, известный своей способностью передавать радость и горечь человеческих судеб. Режиссером постановки является Антон Тихомиров, который создает уникальный визуальный и эмоциональный ряд, раскрывающий глубину исторического контекста.

Зачем смотреть?

Спектакль подойдет всем, кто интересуется историческими драмами и хочет увидеть, как изменяются человеческие судьбы в условиях социальной нестабильности. Он обещает вызвать широкий спектр эмоций — от смеха до слез.